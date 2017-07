Festival “Danças do Mundo” traz grupos estrangeiros a Águeda

O Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos promove, na sexta-feira, dia 28, mais um festival de folclore “Danças do Mundo”

O programa tem início às 17h30 com a receção dos grupos na Câmara Municipal de Águeda e, às 19 horas, terá lugar o jantar na Adolfo Portela. Para as 21 horas, está marcado o desfile até ao Largo 1º. de Maio e o início do festival está previsto para as 22 horas.

Além do grupo organizador, o evento conta com a participação do Dobczyce Song and Dance Ensemble (Polónia), Ballet Folklorico do Centro Cultural General Belgrano (Argentina), Ballet Folklorico Magisterial Nuevo Leon (México), Grupo Folclórico da Boa Esperança Ilha Terceira (Açores) e Cultural Artistic Club Jedinstvo (Montenegro).

Recorde-se que o Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos promove desde 2015, em pareceria com a autarquia de Águeda, o festival “Danças do Mundo”, inserido no programa do Agitágueda. O evento traz a Águeda grupos de folclore de vários países e continentes.

