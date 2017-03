Festival de percussão junta amantes de música no Alba

De 19 a 22 de abril, o PercuRtido – Festival de Percussão instala-se na sua segunda edição no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha. Este evento, dedicado aos instrumentos de percussão é dividido em duas partes: formativa durante o dia, e artística e cultural à noite, agradando desta forma tanto aos músicos e estudantes como ao público em geral

O PercuRtido é um evento que nasce da parceria entre a MUDA’TE Companhia de Artes Performativas da Jobra, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, o CMJ Conservatório de Música da Jobra e a Art’J Escola Profissional de Artes Performativas da Jobra.

As crianças e jovens alunos de música e a comunidade profissional da área musical poderão inscrever-se nas masterclasses propostas durante o dia. Com nomes como Nuno Aroso, compositor premiado de música contemporânea, Bruno Costa, da Orquestra da Casa da Música, Leandro Teixeira, Marcel Pascual e João Dias.

Haverá também espaço para os mais novos e para os não músicos, com workshops de Ginásio Musical do BitOcas e de Vibrafone Jazz pelo Marcel Pascual, além da programação paralela como o workshop de microfonia com Rui Oliveira e João Neves da Sontronics e as jam sessions.

O sábado 22, será um dia de grande movimento à volta do Alba, com uma arruada, workshop, recitais e concerto de Tomás Rosa a solo no café concerto.

Com o envolvimento da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, o evento toma a sua devida proporção cultural, convidando artistas nacionais como o Jeffery Davis Trio na quarta-feira 19, os Tim Tim por Tim Tum quinta-feira 20, na sexta-feira 21 será a vez do Tiago Pereira Da Música Portuguesa a Gostar dela Própria & João Dias para uma experiência fora do comum e Os Retimbrar (através o SAC) para a criação de um espetáculo comunitário apresentado no sábado 22. Este concerto será o resultado da semana intensiva de cocriação entre a comunidade e o grupo.

Para mais informações e inscrições na oferta formativa, os interessados devem contactar a Associação Jobra através do email: producao@mudate.pt ou do telefone 234 541 300. Para mais informações sobre os concertos e a residência dOs Retimbrar através do SAC, devem contactar o Cineteatro Alba, através do telefone 234 529 305 ou do e-mail: ctalba@cm-albergaria.pt ou sac@cm-albergaria.pt

PROGRAMA

QUA 19 ABRIL: Masterclasse Música Contemporânea e concerto íntimo com Nuno Aroso, Workshop Estratégia Musical com BitOcas, Workshop Percussão Corporal com Marcel Pascual, Concerto Jeffery Davis Trio (21h30).

QUI 20 ABRIL: Workshop a descoberta dos ritmos das músicas do Mundo com Leandro Teixeira, Conversas com José Salgueiro, Alexandre Frazão, Bruno Pedroso e Marco Franco, Microfonia e captação com Rui Oliveira e João Neves da Sontronics, Concerto Tim Tim por Tim Tum (21h30).

SEX 21 ABRIL: Workshop experimentação com João Dias, Masterclasse Pequena Percussões na Orquestra com Bruno Costa, Jam session, Tiago Pereira da Música Portuguesa a Gostar Dela Própria e João Dias (21h30).

SÁB 22 ABRIL: Workshop de Vibrafone Jazz com Marcel Pascual, Arruado com Os Retimbrar, Concerto Tomás Rosa, Tarde PercuRtida, Espetáculo Comunitário com Os Retimbrar (21h30).