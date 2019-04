Manuel Alegre homenageado em Foz Coa

Manuel Alegre vai ser homenageado como “poeta da liberdade” pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, no grande auditório do centro cultural, no próximo dia 23 de abril, pelas 18 horas, numa sessão em que serão oradores o aguedense Paulo Sucena e António Carlos Cortez, Arnaldo Saraiva, Clara Rocha, Jorge Maximino, Eduardo Lourenço e Guilherme d’Oliveira Martins.

O homenageado fará a leitura de poemas e haverá um momento musical como Trio de Guitarra de Coimbra. A sessão termina com uma sessão de autógrafos de livros por Manuel Alegre.

A homenagem está inserida no festival de poesia e música de Vila Nova de Foz Côa, que decorre de 23 a 27 de abril naquele município, com espetáculos, conferências, debates, sessões de leitura (para estudantes e professores), encontros com escritores de debastes nas escolas, entre outras iniciativas.

Antes da homenagem a Manuel Alegre, entre as 16h30 e as 17h30, Paulo Sucena é um dos intervenientes na conferência “a poesia face à história” para falar da poesia de Manuel Alegre. Todas as conferências deste festival estão creditadas como ação de formação para professores.