Festival dos insufláveis em Oliveira do Bairro

Em Oliveira do Bairro , mais de duas dezenas de insufláveis, jogos tradicionais, animação e espaços de restauração de streetfood vão marcar a primeira edição do Festival dos Insufláveis, este domingo, 26 de agosto

O Festival dos Insufláveis pretende proporcionar às crianças e famílias de toda a região “um dia diferente”, com espaços de animação e restauração mas também zonas de descanso para piqueniques. A entrada no recinto, localizado no Parque dos Pinheiros Mansos, junto ao Estádio Municipal, assim como a utilização dos insufláveis, é totalmente gratuita.

Lília Ana Águas, vereadora da cultura do município de Oliveira do Bairro, entidade promotora do evento, define o Festival dos Insufláveis como sendo “um dia para dedicar à família, para ser vivido em comunhão com a natureza, com o belíssimo enquadramento do nosso Parque dos Pinheiros Mansos, num ambiente relaxado e de convívio, com muita animação para as crianças”.

Segundo a autarca, “quisemos, mais uma vez, apresentar algo diferente aos nossos munícipes e a toda a Região, quer pela quantidade de insufláveis disponíveis, de forma gratuita, quer pelo espaço e enquadramento natural, com todas as condições logísticas para proporcionar a todas as famílias uma experiência inesquecível e um dia bem passado junto dos mais novos”.

O Festival dos Insufláveis, que integra as comemorações do Dia da Cidade, que celebra o 15.º aniversário da elevação de Oliveira do Bairro a essa categoria, vai realizar-se no magnífico anfiteatro natural do Parque dos Pinheiros Mansos, com muita sombra e espaço para piqueniques.

Este parque fica situado junto ao Parque Desportivo da cidade, que integra, entre muitas outras valências, um parque infantil e um campo de jogos de piso sintético para futebol de 5, abertos ao público, beneficiando ainda de boas acessibilidades e de um amplo parque de estacionamento.

DIA DA CIDADE

O Dia da Cidade de Oliveira do Bairro (26 de agosto) vai contar ainda com uma sessão solene que se vai realizar a partir das 10h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em que serão colocadas as fotos dos anteriores presidentes da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, nomeadamente Mário João Oliveira e Manuel Nunes dos Santos, nos espaços dedicados a esse efeito e onde constam as dos seus antecessores.