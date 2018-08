Festival Dunas de São Jacinto começa sexta-feira

Começa sexta-feira, dia 24 de agosto, e prolonga-se até domingo, dia 26, a segunda edição do Festival Dunas de São Jacinto, que pretende ser um contributo de diferenciação da oferta cultural de Aveiro, proporcionando um conjunto variado de atividades gratuitas nesta praia situada entre Ria e o Mar. O evento é promovido pela Câmara Municipal de Aveiro



Assim, o programa do Festival contempla atividades de caracter desportivo, ambiental e musical, sendo que algumas delas se vão desenvolver nos três dias, tais como, as aulas de Surf, aulas de Stand Up Paddle (SUP) organizadas pelo Centro de Alto Rendimento de Surf (CAR Surf), e as visitas guiadas à base de São Jacinto pelo Regimento de Infantaria n.º 10 (RI 10).

A Caminhada pelos Trilhos da Reserva das Dunas de São Jacinto realiza-se durante a manhã de sexta-feira e sábado, no mesmo período em que o RI 10 proporcionará experiências de montanhismo e rappel, nas instalações do Regimento.

Os valores ambientais são outra das apostas deste evento, sendo que neste primeiro dia de Festival, será possível aos mais novos participarem na atividade, “Aprende e não esquece: o Planeta agradece!”, uma atividade que se vai desenrolar na Praia de São Jacinto e que faz parte também do Programa Bandeira Azul 2018.

No final da tarde de sexta-feira, entre as 18h00 e as 20h00, ao pôr-do-sol, teremos o Sunset Surfado, com o DJ Martinez, no relvado do CAR Surf.

O primeiro dia de concertos começa às 22h00 com a subida ao palco de Bárbara Bandeira, sendo que a noite termina com os Krash a dar música, nas noites de verão de São Jacinto.

No sábado será a vez do reconhecido José Cid presentear o público com os seus maiores êxitos, seguido da DJ Isabel Figueira. No domingo, Piruka e os Club Banditz encerram a edição 2018 do Festival Dunas de São Jacinto.

Créditos da foto: TopRural