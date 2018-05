Festival Pão de Portugal em Albergaria-a-Velha

O Festival Pão de Portugal está de regresso à Quinta da Boa Vista/Torreão, em Albergaria-a-Velha, de 1 a 3 de junho. No espaço de venda, os visitantes podem encontrar mais de 70 variedades de pão de todo o país, bem como os melhores complementos para acompanhar e uma área de restauração para degustar pratos em que o pão é o ingrediente principal.

A iniciativa municipal conta com um programa de atividades diversas, com sessões de showcooking, oficinas de pão, animação variada, visitas à Rota dos Moinhos e um trail para os mais ativos.

As sessões de showcooking têm sido uma das atividades mais concorridas ao longo das várias edições do festival. Este ano, a Tia Cátia, o Chef Ricardo Coelho e o Chef Emídio Concha são os dinamizadores das aulas práticas de culinária, havendo ainda uma sessão para crianças com a Divercook Kids. Para quem gosta mesmo de “meter as mãos na massa”, vai haver oficinas de confeção de pão na zona de padaria, a laborar todos os dias.

Em termos de animação musical, o cantor e compositor Jorge Fernando é cabeça de cartaz de um programa que inclui grupos locais e regionais de música tradicional e popular. Jorge Fernando tocou duas décadas com Amália Rodrigues e ao longo dos anos tem composto músicas para grandes nomes do fado, como Nuno da Câmara Pereira, Ana Moura e Mariza. Sobe ao palco do festival na noite de sábado, 2 de maio.

Além da música, os visitantes podem participar no Baile da Aldeia na noite de sexta-feira e descobrir A Nova Rapunzel, uma criação de teatro de rua da MUDA’TE, concebida especialmente para o Festival Pão de Portugal, no sábado.

Os filmes concorrentes à terceira edição Do Pão – Festival Internacional de Cinema Documental são exibidos durante o evento. A entrega dos prémios relativos à edição de 2017 tem lugar numa cerimónia durante a tarde de domingo. No período da manhã, o filme é outro com o Trail Rota dos Moinhos – Móis-me a Cabeça. Com ponto de encontro no recinto do festival, o evento desportivo é composto por dois trails, de 28 e 18 quilómetros, e uma caminhada de 8 ou 12 quilómetros, conforme opção do participante, com transporte gratuito de regresso nestes dois pontos. Para mais informações, as pessoas interessadas podem utilizar o endereço de correio eletrónico desporto@cm-albergaria.pt.

A completar o programa do Festival Pão de Portugal, as tradicionais visitas a diferentes núcleos da Rota dos Moinhos durante o fim de semana.

A entrada no recinto e a participação nas atividades são gratuitas, com exceção do Trail Rota dos Moinhos – Móis-me a Cabeça e as visitas aos moinhos. O evento é uma organização da Câmara Municipal, com o apoio da Prave – Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha e do Turismo Centro de Portugal.