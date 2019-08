FF: “Espero que esta seja a primeira de muitas atuações em Águeda”

FF vai subir ao palco do Agitágueda, no domingo, com a Banda Nova de Fermentelos. Em entrevista ao RA, diz que espera que esta seja a primeira de muitas atuações em Águeda e revela o que os fãs vão poder ouvir no espetáculo

P> Quais são as suas expectativas em relação ao concerto de domingo do Agitágueda?

R> As melhores, devido à grandiosidade do evento.

P> O que é que os seus fãs podem esperar deste concerto? O que vão poder ouvir?

R> Este género de concertos é sempre muito especial para mim, pelo trabalho que envolve a nível de preparação com os músicos e pelo alinhamento. Vou percorrer temas intemporais que toda a gente conhece, canções de bandas como Queen ou de intérpretes como Prince, assim como alguns temas meus, incluindo o meu mais recente single, Amor Não Se Esquece.

P> Como foi a expe-riência na prepararação do concerto com uma banda. Neste caso, a Banda Nova?

R> É sempre um privilégio poder contar com o talento e dedicação de um grupo de músicos que partilham comigo esta paixão pela música, seja ela mais clássica ou de os dias de hoje. Exige obviamente muita disciplina porque temos todos de estar bastante atentos uns aos outros, até mesmo pela quantidade de gente em palco.

P> Já esteve antes em Águeda?

R> Se a memória não me falha… espero que esta seja a primeira de muitas.

P> E do Agitágueda já tinha ouvido falar?

R> Claro que sim. E foi também por isso que fiquei tão entusiasmado com este convite.

P> Pode partilhar connosco os seus projetos próximos?

R> Para já, estarei de norte a sul com concertos e a preparar uma série de novas canções para um novo disco que, provavelmente, sairá em 2020.

(informação completa na edição de 17 de julho de 2019)

Créditos da foto: Rui M. Leal)