FicaVouga com cartaz apelativo

Música, gastronomia, artesanato e atividades desportivas e lúdicas integram o cartaz desta 29.ª edição da FicaVouga, no Parque Severi em Sever do Vouga, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, evento que tem entrada gratuita

A programação da FicaVouga aposta, sobretudo, na música. Ao todo, são cerca de 40 horas com nomes do panorama nacional e grupos locais. Os D.A.M.A. (31/07), Sons do Minho (01/08), Piruka (02/08), Calema (03/08) e Ana Laíns, Mafalda Arnauth e Ricardo Azevedo (04/08) são os nomes que vão pisar o palco principal. As tardes e noites contam ainda com o talento dos grupos locais, a tradição dos ranchos folclóricos, a qualidade das bandas filarmónicas, a irreverência dos Dj’s e a alegria das marchas populares.

“Tivemos uma redução de nove para cinco dias de FicaVouga, mas a qualidade mantém-se. Por termos menos dias de evento, apresentamos um cartaz mais coeso, com as atrações mais concentradas, garantindo uma maior dinâmica”, explicou o presidente da Câmara de Sever do Vouga, António Coutinho, em conferência de imprensa.

ESPAÇO CRIANÇA, RESTAURAÇÃO E TASQUINHAS

Outra das novidades do FicaVouga prende-se com Espaço Criança que este ano terá algumas melhorias e será redimensionado. O mesmo acontece na área da restauração e das tasquinhas das coletividades locais, que terá animação musical ao vivo, contribuindo para o ambiente de festa, também à hora das refeições. Com um palco móvel, a organização pretende que os concertos sejam mais atrativos, contribuindo para uma melhor visualização dos espetáculos.

A ausência de expositores também marca esta FicaVouga. Uma decisão, como explicou António Coutinho, partilhada com as empresas: a organização teve em conta o sentimento dos expositores, que se debatiam com algumas dificuldades, entre elas, o período de férias em que a FicaVouga se realiza.

Há atividades pensadas para serem desfrutadas em família. Destaque para as oficinas de desenvolvimento pessoal, o “Deixa a Tua Marca”, que decorrem diariamente, pelas 18h30, e este ano tem como tema a sustentabilidade ambiental. No dia 3, pelas 19h, um espetáculo de FreeStyle, na EN 328, em frente ao recinto da FicaVouga, promete fazer subir a adrenalina.

Foto em cima: FicaVouga 2019 foi apresentada em conferência de imprensa