Filho da Treta com lotação esgotada

Já não há bilhetes à venda para o espetáculo das Sextas Culturais “Filho da Treta”, marcado para dia 10 de fevereiro, no Cine-teatro São Pedro em Águeda.

O espetáculo, protagonizado pelos atores José Pedro Gomes e António Machado, motivou uma corrida desenfreada aos bilhetes, tal como já tinha acontecido com o último espetáculo das Sextas Culturais, com Joaquim Monchique.

Com texto de Filipe Homem Fonseca e Rui Cardoso Martins, que cruzam referências atuais, das “tascas ‘gourmet’” aos hábitos de leitura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “Filho da treta” tem raízes na peça “Conversa da treta”, de José Fanha, celebrizada pela dupla José Pedro Gomes e António Feio, durante 10 anos, primeiro no teatro, em 1997, depois na rádio, na televisão e, por fim, no cinema, no “Filme da treta”, de 2007.

“Toques do Caramulo” é a proposta de março das Sextas Culturais.