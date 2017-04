Flor do Vouga aposta forte no mercado externo

A Flor do Vouga produz diariamente 6000 unidades por dia, sendo que, entre 25% a 30% da sua produção, se destina ao mercado externo, sobretudo para a Europa, mas o objetivo passa por alargar a outros mercados, aumentando consideravelmente as vendas para o exterior

A empresa, uma das mais antigas na área da pastelaria do concelho, tem registado um crescimento ascendente desde 2010, altura em que deu início a um forte investimento em equipamentos para se tornar mais competitiva e conseguir ter preços atraentes, como explica Mário Carvalho, sócio gerente da empresa desde 2003. “Para uma empresa da nossa área e com a nossa dimensão, uma vez que somos uma empresa pequena, trata-se de investimentos avultados”, sublinha aquele responsável.

Atualmente, com 23 funcionários, a empresa que já chegou a ter 36 colaboradores, vira-se para a exportação e o objetivo é, explica Mário Carvalho, “tentar deixar de vender tanto para o mercado interno e vender mais para o mercado externo”. Uma forma também de ultrapassar dificuldades decorrentes da concorrência desleal que se vive em Portugal, nas palavras de Mário Carvalho. (Leia mais na edição da semana)