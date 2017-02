Formação avançada sobre colaboração empresarial

A UNAVE – Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro – decidiu realizar a partir de 10 de março, em Aveiro, uma formação avançada sobre o tema “colaboração empresarial – colaborar para vencer”, que contará com a participação de investigadores e especialistas de topo, nacionais e estrangeiros

A colaboração entre empresas para a criação de valor, as práticas colaborativas e a criação de redes para o sucesso, a seleção de parceiros e o controlo de riscos associados, a gestão da inovação e das tecnologias colaborativas são algumas das questões que vão estar em foco durante o curso, que terá uma duração de 48 horas presenciais e decorrerá em horário pós-laboral, às sextas-feiras à tarde (18h00-22h00) e nas manhãs de sábado (9h00-13h00), por forma a interferir o mínimo possível com a atividade profissional dos formandos.

O engenheiro Luís Mira Amaral, ex-ministro da Industria, é o orador convidado da sessão inaugural (10 de Março, 18h) e virá falar de estratégia, de competitividade e de redes empresariais. E David Hawkins, do Institute of Collaborative Working (ICW), entidade promotora de boas práticas de colaboração entre empresas, a nível mundial, virá a Aveiro, na ponta final do curso, para uma master class sobre trabalho colaborativo.

Do leque de formadores faz parte, também, Bruno Marques, doutorado em gestão e autor do livro “Colaborar para Vencer – Gerir parcerias nos seguros”.

O curso “é inédito no nosso país e gira em torno de um tema novo entre nós e que interessa, por demais, a quadros superiores e dirigentes de empresas, a empresários, empreendedores, investidores e responsáveis de outras organizações”, refere a UNAVE. “A formação pretende dar a conhecer o estado da arte em matéria de colaboração entre empresas, as inovações e as melhores práticas colaborativas e facultar, ao mesmo tempo, acesso ao melhor conhecimento que existe, nesta matéria, a nível mundial”.