Formação para voluntariado na Santa Casa

A Santa Casa da Misericórdia de Águeda promove uma formação para voluntariado no dia 8 de julho, pelas 9h30, com inscrição gratuita. Aprender como se deve fazer o voluntariado é o objetivo da ação

As inscrições deve ser feitas pelo telefone da instituição (234690351) ou para Amorim Figueiredo, coordenador da atividade, pelo telemóvel 966042674. A inscrição pode ser ainda online, através do site da instituição.

“Ajude os outros e verá que se sentirá mais feliz dando, do que recebendo”. É com este apelo que Amorim Figueiredo, presidente da mesa da assembleia geral da Santa Casa, pretende chamar a atenção para a importância do voluntariado.

“A esperança média de vida é cada vez maior no mundo ocidental industrializado” e “nas sociedades ocidentais há mais idosos do que jovens ou crianças”, refere Amorim Figueiredo. “As sociedades industrializadas fazem com que haja cada vez mais idosos sem o apoio diário dos seus familiares mais novos”, por isso “os idosos necessitam cada vez de mais apoio de companhia para dar qualidade de vida aos dias que lhes restam”.

“A solidariedade assim nos ensina: ajudemo-los para que amanhã, quando mais velhos e dependentes, possamos também ser ajudados”, sublinha Amorim Figueiredo para justificar a aposta que tem sido feita no voluntariado por parte da Santa Casa da Misericórdia de Águeda e, em concreto, esta ação de formação.

Os voluntários que a Santa Casa da Misericórdia pretende juntar à sua obra social serão para prestar serviço em Águeda e em Barrô, “bem como em qualquer IPSS, ou mesmo nas suas residências”.