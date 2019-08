Friendship Tour consolida-se

O Friendship Tour envolveu a participação de setecentas pessoas em dois dias: 500 na maratona cycling de sábado e 200 numa sessão de uma hora para funcionários e convidados de uma empresa parceira. Realizou no cais do rio Águeda, na Praça 1º de Maio, junto ao Agitágueda

“Foi a melhor edição de sempre”, confiam, de forma perentória, os organizadores do Friendship Tour, Ricardo Dinis e Humberto Silva. “Tivemos um bom feedback e tudo o que idealizamos conseguimos fazer projetar no evento”.

O anfiteatro para 350 bicicletas prolongou-se com a construção de um palco sobre a água para 100 unidades e veio um instrutor da Alemanha. “Mudámos ainda toda a estrutura física associada ao evento, o secretariado funcionou melhor e a disposição dos participantes também melhorou, contando também com as áreas de apoio para relaxamento, massagem, hidratação e alimentação”. Houve ainda um ‘photohall’: uma sala de fotografia para que os participantes pudessem registar o momento.

CONSOLIDAÇÃO

Outra novidade foi o facto de uma das empresas parceiras, a Pecol, ter aproveitado o Friendship Tour para que os seus colaboradores e convidados pedalassem durante uma hora, no dia seguinte. “Foi um projeto piloto, que futuramente poderemos apresentar às empresas, pois será uma boa oportunidade dos colaboradores das empresas praticarem desporto e fomentarem o espírito de grupo”.

Para Ricardo Dinis e Humberto Silva, este exemplo da Pecol demonstra que o Friendship Tour “é muito mais que uma simples maratona”. O objetivo é “melhorar, de forma consolidada, de ano para ano”. Como foi o caso dos banhos nesta edição de 2019, que se sucederam nas piscinas municipais.

O evento, asseguram, “dinamiza a economia de Águeda”, com dormidas, comidas, consumos, “entre sexta e domingo”. “Cerca de 30 por cento dos participantes eram de Águeda, todos os outros provieram do Guimarães a Faro”. Só algarvios foram mais de duas dezenas – disseram ao RA.

NÚMEROS

O Friendship Tour deste ano contou com 350 bicicletas alugadas, 16 instrutores e 11 pessoas do staff. Foram consumidos mil litros de água, quatro caixas de maçãs e outras tantas de laranjas e de bananas, e ainda 60 regueifas. Cada kit do participante (500 no total) incluiu barras energéticas, toalhas, latas de spray lubrificante e cervejas artesanais.

Foram essenciais para a organização do evento a colaboração da Câmara Municipal de Águeda e das empresas parceiras, onde se inclui o Região de Águeda como parceiro de media. Macafer, Rosy Laca, Rabela de Decisão, Servitec 24, Ramalhos, Exporlux e Pecol foram parceiras gold; e Suplementos 24, Nutrend, Bianchi 2, XPT, Revigrés, Qual, Cerveja Vadia, Optica Diamante, Miko, Chaise Longue, Massalgia e Mercento os parceiros oficiais.

AUGUSTO SEMEDO (texto) | RUI ALMEIDA (foto)