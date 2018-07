Frossos: Pista ciclável na zona ribeirinha

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha está a construir uma via ciclável na estrada nacional 230-2, em Frossos, acompanhando o percurso do Rio Vouga. A obra, orçada em cerca de 150 200 euros, tem um prazo de execução de 90 dias.



A ciclovia vai resultar do alargamento da berma na margem sul da via, com a projeção do talude existente e sem diminuir a largura das faixas de rodagem. O troço vai ligar Frossos à freguesia de Angeja e terá uma largura de 2,5 metros, com pavimento em betuminoso colorido e passadiços de madeira. O projeto inclui ainda a colocação de sinalização vertical e horizontal. A via ciclável vai integrar o Percurso Pedestre (PR4) da Pateira de Frossos.