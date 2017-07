Futebol: Campeonatos distritais em setembro

Os campeonatos distritais de elite (pró-nacional) e da 1.ª divisão vão iniciar-se no dia 17 de setembro. O sorteio de ambos está marcado para 22 de agosto.

O campeonato distrital da 2.ª divisão tem início previsto para 24 de setembro, com sorteio a 28 de agosto, sendo que os clubes deste escalão irão disputar a primeira eliminatória da taça do distrito no dia 17 de setembro (sorteio a 29 de agosto).

Os campeonatos distritais da 1.ª divisão de juniores, juvenis e iniciados começam no fim de semana de 16 e 17 de setembro (sorteios a 5 de setembro). Os mesmos escalões, na 2,ª distrital, começam a 14 e 15 de outubro (sorteios a 26 de setembro).

Os escalões de futebol 7 começam, os respetivos campeonatos entre 30 de setembro e 14 de outubro, exceto os traquinas B que principiam apenas a 28 de outubro. Para estes campeoantos, os sorteios estão marcados para os dias 20 e 26 de setembro, exceto os traquinas B a 18 de outubro.