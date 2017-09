Futebol: Fermentelos e Mourisquense começam fora o campeonato

O Fermentelos e o Mourisquense, as duas equipas do concelho de Águeda participantes no novo campeonato distrital de futebol da 1ª divisão, iniciam a prova na condição de visitantes, com deslocações a Vale de Cambra e à Mealhada

Os sorteios do campeonato Safina/Pró nacional e do campeonato distrital da 1ª divisão foram os primeiros a ser realizados pela Associação de Futebol de Aveiro. A primeira jornada disputa-se a 17 de setembro, prolongando-se as duas provas até ao primeiro fim-de-semana de junho.

No escalão pró nacional, até aqui a 1ª divisão, a 1ª jornada reservou duelos entre formações que se assumiram como candidatas à subida. Os jogos são os seguintes: Paivense – União de Lamas, Carregosense – Esmoriz, Fiães – Avanca, Alba – Canedo, Famalicão – Vista Alegre, Bustelo – Alvarenga, Beira Mar – Pampilhosa, Lourosa – Estarreja e Ovarense – São João de Ver.

Águeda não tem qualquer representante no escalão máximo distrital, que apresenta 18 clubes de 11 dos 19 municípios do distrito:

Albergaria-a-Velha (1) – Alba.

Anadia (1) – Famalicão.

Arouca (1) – Alvarenga.

Aveiro (1) – Beira Mar.

Castelo de Paiva (1) – Paivense.

Estarreja (2) – Avanca e Estarreja.

Ílhavo (1) – Vista Alegre.

Mealhada (1) – Pampilhosa.

Oliveira de Azeméis (2) – Bustelo e Carregosense.

Ovar (2) – Esmoriz e Ovarense.

Santa Maria de Lamas (5) – Canedo, Fiães, Lourosa, São João de Ver e União de Lamas.

FERMENTELOS E MOURISQUENSE DEFRONTAM-SE EM DEZEMBRO

Já na 1ª divisão distrital, Fermentelos e Mourisquense defrontam-se a 3 de dezembro à 11ª jornada (em Fermentelos) e a 25 de abril de 2018 à 28ª jornada (em Mourisca do Vouga).

Os dois clubes do município de Águeda têm no Oliveira do Bairro o seu adversário mais cotado, sendo que o Fermentelos recebe os “Falcões do Cértima” na 4ª jornada (8 de outubro) para na jornada seguinte (15 de outubro) ser a vez do Mourisquense se deslocar a Oliveira do Bairro.

Há, contudo, outros adversários com história neste escalão de futebol: Valecambrense, Cucujães, Mealhada, Milheiroense e Paços de Brandão têm várias presenças em campeonatos nacionais. Há ainda dois vizinhos com várias presenças na antiga 1ª distrital (Oiã e Calvão) entre dois estreantes num patamar competitivo que não seja a 2ª distrital (Carqueijo e Juveforce, de Ponte de Vagos).

Destaque para dois clubes com nomes semelhantes – Mosteirô e Mosteiró. O primeiro, com as iniciais ACRD antes do nome, pertence ao concelho de Arouca; o segundo, com as iniciais FC após o nome, é de Santa Maria da Feira. O Macieirense é de Macieira de Sarnes, do concelho de Oliveira de Azeméis mas a paredes meias com São João da Madeira e Milheirós de Poiares (Milheiroense). A escolinha Rui Dolores, com o nome do antigo jogador esquerdino, joga em Travanca (Oliveira de Azeméis).

Os 18 clubes representam 9 municípios dos 19 que constituem o distrito de Aveiro:

Águeda (2) – Fermentelos e Mourisquense.

Arouca (2) – ACRD Mosteirô e Mansores.

Mealhada (2) – Carqueijo e Mealhada.

Oliveira de Azeméis (3) – Cucujães, Macieirense e Rui Dolores.

Oliveira do Bairro (2) – Oiã e Oliveira do Bairro.

Ovar (1) – São Vicente Pereira.

Santa Maria da Feira (3) – Paços de Brandão, Milheiroense e Mosteiró FC.

Vagos (2) – Calvão e Juveforce.

Vale de Cambra (1) – Valecambrense.