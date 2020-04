Fermentelos e LAAC ao campeonato SABSEG e Valonguense à primeira divisão distrital de futebol, os três clubes de Águeda que se encontravam em posições de subida quando as provas desportivas foram interrompidas vão subir de divisão. A decisão foi comunicada aos clubes na noite desta quinta-feira, em videoconferência, pela Associação de Futebol de Aveiro.

Sem descidas, na próxima época o Campeonato SABSEG em futebol será alargado a 22 equipas. Às 18 que participaram na última edição juntam-se as quatro que estavam em zona de promoção aquando da suspensão dos campeonatos. Caso o primeiro classificado do SABSEG (São João de Ver) seja promovido ao Campeonato de Portugal, essa vaga será ocupada pelo 5º classificado da edição 2019/2020 da 1.ª Divisão Distrital.

No SABSEG, os clubes serão divididos em duas séries, Norte e Sul, com 11 equipas cada. Os quatro primeiros classificados de cada série avançam em conjunto, e com metade dos pontos, para a fase de apuramento de campeão, enquanto os restantes vão disputar a fase de manutenção, para a qual transitam com os pontos somados na primeira fase, mantendo-se nas mesmas séries. Em cada série, serão despromovidos os três últimos colocados, aos quais se junta o pior 4.º classificado das duas.

A 1.ª Divisão Distrital de futebol também será disputada por 22 equipas, divididas equitativamente em duas séries, Norte e Sul. Aos 14 clubes que transitam da época passada juntam-se os quatro primeiros classificados de cada série da 2ª Divisão Distrital aquando do cancelamento da temporada transata. Caso o 5.º colocado da 1.ª Divisão Distrital da última época seja promovido ao SABSEG, essa vaga será ocupada pelo melhor 5.º classificado da edição 2019/2020 da 2.ª Divisão Distrital.

A reestruturação competitiva do futebol sénior aveirense terminará na temporada 2022/2023, quando o Campeonato SABSEG for disputado por 16 equipas, estrutura que a AFA vê como a mais adequada para a prova.

