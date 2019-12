Futebol jovem | Jogos do fim-de-semana

Jogos, resultados e constituição das equipas de futebol jovem do concelho de Águeda do passado fim-de-semana, 30 de novembro e 1 de dezembro. Fermentelos, RD Águeda, Valonguense, Mourisquense e LAAC…

FERMENTELOS

JUNIORES – Derrota (0-5) na receção ao Espinho: Ruben, Diogo, Pedro, Bruno, Enzo, Wilson, Dias, Igor, Leite, André Nolasco e Miguel. Jogaram ainda: Simão, Mota, Leo, Marcelo e Agostinho. Treinador: Marco Delgado.

JUVENIS – Vitória (4-2) com o Vaguense, fora: Gui; Diogo Santos, Rafa, Lucas, Geraldo (1), Moita, Condesso (2), Renato, Mota, Freire (1) e Raul. Jogaram ainda: Gabriel, Gabi, Tomás, Gonçalo e Ruben Neves. Treinador: Raul Duarte.

INICIADOS – Derrota (3-9) na receção ao Calvão: Diogo; Marcelo, Tomás (1), Silva, Gustavo, Bruno, Pedro, Campos, Tiago, Ruben e Pedro Dinis. Jogaram ainda: Duarte, Joel, André, Bernardo, Emanuel, Dinis, Kevin e Simão (1). Treinador: Daniel Sampaio.

INFANTIS A – Vitória (7-5) em Vista Alegre: Valentim, Carlos (2), Pires, Gui, Simão, Rodrigo (2), David (1), Simão II, Dani (1), Lucas, Ruben (1) e Miguel. Treinador: Rafa.

BENJAMINS A – Derrota (3-4) em Oliveira do Bairro: Bernardo, Santiago, Martinez (1), João Silva (2), Paiva, Pedro, Marques, Alexandre, Artur, Martin e Matos. Treinadores: Tomás Rasteiro e Fábio.

PETIZES – Vitória (12-4) na receção ao Oliveira do Bairro: Tomás Pires, Gabriel (1), Eduardo (6), Moita (1), Fabian, Tomás Sampaio e Francisco Dias (4). Treinador: Flávio.

RD ÁGUEDA

JUNIORES – Derrota (1-2) com o Mourisquense, fora: Edu; Tiago, Milton, Hugo Lourenço, Thomas, Pedro Sá, Torrão, Daniel, Baptista, Fins e Moreira. Jogaram ainda: Zé Guilherme e Rodrigo Santos. Treinador: Miguel Gorgulho.

JUVENIS – Empate (0-0) em Estarreja: Cabral; Thiago, Branco, Ruben, Bruno, Jesus, Pedro Tomás, Pedro Sá, Martins, Guerra e Vaz. Jogaram ainda: Diogo, Ivan e Baptista. Treinador: Tiago Pereira.

INICIADOS – A equipa A perdeu no Luso (0-1) e os primeiros pontos no campeonato; a equipa B perdeu em casa (3-4) com o Oliveirense C, como golos de Leonardo, Daniel e Duarte.

INFANTIS A (FUT 9) – Derrota (0-1) em Oliveirinha: Romeu, Olivier, Afonso Oliveira, Diogo Dias, Vicente, Rodrigo Matos, Rodrigo Silva, Cainte, Manuel Almeida, Diogo Guerra, Morais, Martim, Miguel Martins e André Pinheiro. Treinador Alberto Morais.

INFANTIS B – Derrota (1-4) em Ponte de Vagos: Tiago, Rodrigo, Rui Silva, Freitas, Tomás, Tiago Pereira, Martim Rodrigues, Rui Bento e Cruzeiro (1). Treinador: Pedro Almeida.

BENJAMINS A – Derrota (1-5) na Mourisca: Gabriel, Jason, André, Rodrigo, Tomás, Francisco, Lucas, Filipe, Gabriel Pereira, Ricardo, Afonso (1) e Martim. Treinador: Pedro Almeida.

BENJAMINS B1 – Empate (5-5) em Oliveira do Bairro: Luís Coelho, Brinco, Bernardo, Martim, Roman (1), Quevin, Tiago Freitas, Kevim (3), Tiago Abrantes e Afonso (1). Treinador: Diogo Ribeiro.

BENJAMINS B2 – Derrota (0-3) em Vista Alegre: Gabriel, Afonso, Guilherme Lamas, Guilherme Freitas, Pedro David, Rodrigo, Matias, Tiago Almeida, Francisco, João Pedro e Filipe. Treinador: Filipe Pina.

TRAQUINAS A – Derrota (1-3) com o Vaguense, fora: João, Rodrigo, César, Romeu, Dinis, David Castro, Vasconcelos (1), Pedro Lopes, Gorgulho, Chen e Lucas. Treinador: Pedro Andrade.

PETIZES – Derrota (3-10) na receção ao Mourisquense: Mateus Silva, Afonso Castro, Lucas Miguel, Lucas Marques, David Pereira, Severo Coutinho, Guilherme Rodrigues, Santiago Melo, Santiago São Bento e Duarte Rocha. Treinador: Filipe Pina.

VALONGUENSE

JUNIORES – Derrota (1-6) na receção ao Vaguense: Lucas; Brinco, Leonardo, Fernandes, Santos, Adriano, Vasco, Allan, Gabriel (1), Ruben e Mauro. Treinador: Miguel Ferreira.

JUVENIS – Vitória (3-2) na receção ao Murtoense: Lucas; Fernandes, Cunha, Rodrigo, Cristiano, Miguel, Ruben (1), Tiago Marques, Dinis, Lemos e Mauro (2). Suplentes: Nuno, David, Jailson, Patrick, Estimado e Afonso.

INFANTIS A – Vitória (7-1) na receção ao Águas Boas: Martim, Afonso, Tomás, Rodrigo (1), Leandro (4), Duarte (2), Ricardo, Rafael, Tavares, Simão, Dragos e André. Treinador: Francisco Marques.

BENJAMINS A – Derrota (1-7) na receção à Oliveirinha: Leandro, Jorge, Francisco, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Dias, Rafael, Martim, Leandro, Rúben e Diogo Pinho (1).

BENJAMINS B – Derrota (2-10) na receção ao Vista Alegre: Maksim, Avelino, Gabriel, Barbosa, Diego Lopes (1), Francisco, Diego Dias (1), Rodrigo, Guilherme e Tomás. Treinador: Pedro Alves.

MOURISQUENSE

JUNIORES – Vitória (2-1) na receção ao Águeda: Eduardo; Tendeiro, Coelho, Francisco, Ricardo, José Santos, Gouveia, Rui Bastos, Neto (1), Pimenta (1) e Alegria. Jogaram ainda: Miguel Alves e Melo. Treinador: Nuno Gorgulho.

JUVENIS – Vitória (6-0) na receção ao Loureiro: Rodrigo; Simões, Gabriel, Félix, Alves, João Silva (2), Carreira, Diogo, Ricardo, Lopes (2) e Almeida (1). Jogaram ainda: Sabino. Treinador: Hello.

INICIADOS – Vitória (3-0) na receção ao Bom Sucesso: Miguel; Martim, Gabriel, Afonso (1), Branco, Mota, Gonçalo Pereira, Gonçalo Martins (1), Cabral, Tavares e Graça. Jogaram ainda: Simão, Gomes, Pinheiro, Braga, Areosa e Gonçalo Almeida. Treinador: Hernâni.

INFANTIS A – Vitória (9-1) na receção ao Eixense: Rodrigo Silva, Lucas, Santiago, André Oliveira, André Madaíl, David Almeida, Bernardo, Xavier, Leo, David Alves, Rodrigo Ferreira e Vasco. Treinador: José Oliveira.

INFANTIS B1 – Derrota (1-12) na receção ao Beira Mar: Luís, Eduardo, Bernardo, Jovane, Miranda, Diogo, Débora e Tiago Teixeira. Treinador: João Brites.

INFANTIS B2 – Vitória (5-1) com o Beira Mar: Tiago, João, Guilherme, Leo, Kiko, Ismael, Afonso e Tomás. Treinador: Hernâni.

BENJAMINS A – Vitória (5-1) na receção ao Águeda: Fonseca, Gonçalo, Rui, Simão, João Tomás, Gustavo, Maria, F.Figueiredo, Brenha, Martim Capela, Martim Silva e Cabral. Treinador: António Mário.

BENJAMINS B – Derrota (1-5) com o Eixense: Gui, Duarte, Leonardo, R.R., Frutuoso, Salvador, Dinis, Leandro, Afonso, Vicente, Leo e Vidal. Treinador: José Lourenço.

TRAQUINAS B – Derrota (0-6) em Fermentelos: Gui Coelho, Gui Xavier, Lourenço, Tomás Correia, Tomás Oliveira, Dinis, Miguel, Martim e Portela. Treinador: Rui Marques.

PETIZES – Vitória (10-3) em Águeda: Martim Coelho, Gonçalo, Rodrigo Carvalho, Duarte Martins, Duarte Carreira, Valentim, Afonso, Salvador, Eduardo e Portela. Treinadores: Ricardo Melo e Carlos Costa.

LAAC

JUNIORES – Derrota (1-4) na receção à Sanjoanense: Pardal; Baptista, Daniel Abreu, Ryan, Zicas, Tiago Oliveira, Alex, Weslley, Lemos (1), Iago e Candeias. Jogaram ainda Figueiredo, Filipe, Daniel, Thiago e Gaio. Treinador: Serginho.

JUVENIS – Vitória (3-0) com o Juveforce, fora: Pardal; Tiago Silva, Pires (1), João Pedro, Garcia, Tomás, Almeida, Marcelo, Diogo Silva, David Henriques (1) e Graça (1). Jogaram ainda Ricardo R., Dylan, Rosmaninho, Paulo, Sucena e Carlitos. Treinador: Bruno Silva.

INICIADOS – Derrota (0-3) na Pampilhosa: Hugo; Rúben Castro, Renato, Lucas, Ribeiro, Lemos, Rúben Barbosa, Rúben Pereira, Rodrigo Ferreira, Luís Sousa e Pedro. Jogaram ainda, Rafael Pires, Lara, Mariana, Diogo Silva, Samuel e Yuriy. Treinador: Daniel Martins.

INFANTIS B – Derrota (5-7) na receção ao Bustos: Ivan, João Almeida (3), Renato (1), André, Margarida, Diogo Cunha, Mateus, Tomás, Pipo (1), Diogo Delgado, Noah e Afonso Domingues. Treinador: Bruno Silva

TRAQUINAS A – Vitória (11-1) na receção ao Beira Mar: Sebastian, Leandro, Fábio, Guilherme, João Tavares, Filipe, Tomás Jesus, Miguel, Lucas, Salvador, Micael Júnior e Bárbara. Treinador: João Teixeira.

TRAQUINAS B – Derrota (1-3) em Calvão: Bernardo, David Domingues, Tomás Jesus , Guilherme, Rodrigo Vieira , Afonso Rocha, Bárbara Rocha, Tomás P. e Leonardo . Treinador: João Teixeira.