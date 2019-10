Futebol jovem: Jogos do fim-de-semana

Resultados e constituição de equipas do futebol jovem do concelho de Águeda – Recreio de Águeda, Mourisquense, Valonguense, Fermentelos e LAAC -, nos jogos do fim-de-semana

JUNIORES | 1ª DISTRITAL

LAAC (empate 2-2 na receção ao U. Lamas)

Aguadenses estiveram a ganhar 2-0 desde os 19m mas deixaram-se empatar nos últimos 10m. Alinharam: Gonçalo; Jesus, Souza (1), Wesley (1), Leonardo, Narciso, Tiago Silva, Vale, Lemos, Iago e Monteiro. Jogaram ainda: João, Luis, André e Tiago Neves. Treinador: Serginho.

RD ÁGUEDA (derrota 2-4 em São João de Ver)

Aguedenses estiveram a ganhar, depois empataram 2-2 mas sofreram dois golos no último quarti de hora. Alinharam: Eduardo; Afonso, Milton, Hugo Lourenço, Thomas, Torrão, Daniel, Hugo Fins (1), Moreira (1), Hugo Gonçalves e Coutinho. Jogaram ainda: Zé Pedro e Rodrigo. Treinador: Miguel Gorgulho.

FERMENTELOS (derrota 0-7 com Sanjoanense, fora)

Gui; Marcelo, Bruno, Pedro, Ricardo, Wilson, Joel, Diogo, Agostinho, Igor e Vieira. Jogaram ainda: Costa, Fábio, Santos e Silva. Treinador: Hugo Patrocínio.

MOURISQUENSE (empate 1-1 em Cesar)

Eduardo; Tendeiro, Bastos, Santos, Gouveia, Rui Bastos, Diogo Neto (1), Pimenta, Melo, Tavares e Alegria. Jogaram ainda: Ricardo, Rodrigues, Bruno e João Tavares. Treinador: Nuno Gorgulho.

JUNIORES | 2ª DISTRITAL

VALONGUENSE (vitória 6-2 na Murtosa)

Clementino; David Brinco (1), Leonardo, João, Vasco (1), André (1), Allan, Benedictoa, Miguel, Gabriel (1) e Barbosa (1). Jogaram ainda: Baptista, Alves, Eduardo, Francisco, Patrick e Bruno Cunha. Treinador: Miguel Ferreira.

JUVENIS | 1ª DISTRITAL

RD ÁGUEDA (vitória 2-1 na receção ao Feirense B)

Cabral; Saraiva, Thiago, Ivan, Coelho, Baptista (1), Jesus, Pedro Tomás, Pedro Sá, Martins e Zé Guilherme (1). Jogaram ainda: Marado, Bruno, Souto e Guerra. Treinador: Tiago Pereira.

JUVENIS | 2ª DISTRITAL

FERMENTELOS (vitória 3-0 na receção ao Calvão)

Ruben; Diogo Santos, Rafa, Lucas, Geraldo (1), Tomás, Moita, Condesso (1), Renato, Mota e Raul. Jogaram ainda: Daniel, Gabriel, Gabi, Diogo Freire (1), Gonçalo, Ruben Neves e Couceiro. Treinador: Raul Duarte.

LAAC (vitória 3-1 na receção ao Pampilhosa)

Dylan; Marcelo, Garcia, Ferreira, Tiago (1), Rodrigo Ferreira, Rodrigo Almeida (1), Diogo, Sousa, Rafael e Pinheiro. Jogaram ainda: Tiago Silva, Ricardo, Rosmaninho, Figueiredo, Neves e Graça. Treinador: Bruno Silva.

MOURISQUENSE (vitória 5-2 na Fidec)

Rodrigo; Simões, Pires (1), Félix, Alves, João (2), Gomes, Ricardo, Lopes (1), Carreira e Almeida. Jogou ainda: Sabino. Treinador: Hello.

VALONGUENSE (Derrota 1-4 na receção ao Taboeira B)

João Lucas; Luis Carlos, Pinto, Rodrigo, David (1), Miguel Barbosa, Rúben Almeida, Tiago, Dinis Santos, Tiago Lemos e Mauro. Treinador: Bruno.

INICIADOS | 2ª DISTRITAL

MOURISQUENSE (vitória 3-1 com Severfintas)

Pinto; Martim, Gabriel, Afonso, Branco, Mota, Gonçalo Pereira, Gonçalo Martins (2), Cabral, Tavares e Graça. Jogaram ainda: Afonso Pinheiro. Treinador: Hernâni.

RD ÁGUEDA B (vitória 3-0 em Loureiro)

Daniel; Gonçalo (1), Tomás (1), Duarte, Fonseca, Ronaldo, Afonso, Leonardo, Cruz, Crasto e Rodrigues. Jogaram ainda: Nuno Lima, João Pinto, Dinis, Guerra, Zuada e Guilherme. Treinador: Luís Pinho.

LAAC (empate 2-2 na receção ao Luso)

Gonçalves; Ruben Castro, Renato, Ruben Barbosa, Ribeiro, Calado (1), Lemos, Gabriel, Rodrigo (1), Sousa e Simões. Jogaram ainda: Rafael, Saparta, Maria, Rafael, Gonzalez e Diogo Silva. Treinador: Pedro Alves.

Futebol de 7 do Fermentelos

INFANTIS A – Vitória (2-1) na receção ao Águas Boas: Valentim; Carlos, Tiago, Gui (1), Miguel, Rodrigo, David, Simão, Dani, Lucas (1) e Ruben. Treinador: Rafa.

BENJANINS B – Derrota (4-7 na receção à Laac): Rodrigo, Matias, Catarina, Neves (2), Zé, Leo, Simão (2), Bolonas, Henrique e Tiago. Treinador: António Oliveira.

TRAQUINAS A – Vitória (5-1) com a Laac, fora: Barbosa, Pedro, Carvalho, Miguel, Paiva, Santiago (1), Martinez (2), Martim, Carlos, Miguel Delgado, João Silva e Alexandre. Treinadores: Tomás Rasteiro e Fábio.

Futebol de 7 do RD Águeda

INFANTIS (futebol de 9) – Vitória (2-1) na receção ao Anadia: Lucas, Diogo Dias, José Morais, Vicente (1), Rodrigo Matos, Joel, Rodrigo Silva (1), Manuel, Romeu, Martim, Pinheiro, Zuada, Guerra, Lamas, Migue Martins e Camacho. Treinador: Alberto Morais.

INFANTIS B1 – Derrota (2-3) na receção ao Oliveira do Bairro: Batista, Lima, João Silva (1), Bernardo, Martim, Tiago, Rafael, Chainho, Duarte e Sucena. Treinador: Pedro Amaral.

INFANTIS B2 – Vitória (11-1) em Calvão: Simão Lopes, Rodrigo Oliveira, Rui Silva, Tomás Marques (1), Guilherme Oliveira, Tiago Pereira (4), Martim Rodrigues, José Borges, Rui Bento (1), Simão Santiago, Telmo Santo (4).

BENJAMINS B – A equipa A folgou e a equipa B venceu (6-0) na Taboeira: Luís, Henrique, Saraiva, Francisco, Kevim (2), Tiago Abrantes (1), Afonso Lopes, João Pedro, Matias (2), Afonso Nunes (1), Gabriel e Roman.

TRAQUINAS B – Vitória (13-1) em Fermentelos: Renato, Denis (2), Tiago Martins, Martim Andrade, Rodrigo (5), Beny (4), Manuel, Filipe (1), Marcelo e Martim Martins (1).

Futebol de 7 do Valonguense

INFANTIS A – Vitória (11-0) na receção ao Eixense: Martim, Afonso (1), Tomás (1), Rodrigo (2), Leandro (2), Simão, Ricardo (2) e João (2). Treinador: Francisco Marques.

INFANTIS B – Vitória (6-3) em Eixo: Rafael, Rodrigo (1), Tomás (1), Martim, André (3), Diogo (1), Dragos e Miguel. Treinador: Sérgio Almeida.

BENJAMINS A – Derrota (1-8) na receção à CB Aveiro: Leandro, Guilherme, Rodrigo, Rodrigo Sousa (1), Martim, Rafael Simoes, Martim Oliveira, Leandro Pinto e Rúben. Treinador: Pedro Alves.

BENJAMINS B – Derrota (0-7) na receção ao Mourisquense: Tomás, Avelino, Gabriel Dias, Barbosa, Pinho, Francisco, Gabriel, Rodrigo, Matias, Maksim e Diego. Treinador: João Branco.

TRAQUINAS B – Derrota (3-6) com o Beira Mar: Rúben, Hugo, Leonardo, David Dias, David Ladeira (1), Dinis, Guilherme (2), Duarte, Rafael, Matias, Gabriel e Diogo. Treinador: Fábio Pinhão.

Futebol de 7 da LAAC

INFANTIS B – Derrota (2-7 na receção ao Gafanha B: Afonso, André, Mateus, João Almeida, Renato, Gabi (2), Margarida, Diogo Cunha, Noah. Treinador: Bruno Silva.

BENJAMINS B – André Domingues, Rodrigo Pedro (5), Tomás Almeida, Diogo Delgado, Dinis Barbosa, David Macedo (2), Rodrigo Costa, Sebastião Carvalho, Rui Marques, Gabriel Silva, Tiago Fernandes e Daniel Bastos.

TRAQUINAS A – Derrota (1-5) na receção ao Fermentelos: Sebastian, Leandro, Fábio, Guilherme, João Tavares (1), Tomás, Filipe, Tomás Jesus, Bárbara, Lucas, Micael Júnior e Cláudio. Treinador: João Teixeira.

Futebol de 7 do Mourisquense

INFANTIS A – Vitória (6-2) na receção à CB Aveiro: Rodrigo Silva, Lucas, Santiago, André Oliveira, André Madaíl, David Almeida, Bernardo, Xavier, Leo, David Alves, Rodrigo Ferreira e Vasco. Treinador: José Oliveira.

INFANTIS B – Vitória (8-2) na Fidec: Luís; Matos, Eduardo, Jovane, Miranda, Diogo, Débora, Guilherme, Leo, Kiko e Afonso. Treinador: João Brites.

BENJAMINS A – Derrota (0-3) na receção à Oliveirinha: Fonseca, Gonçalo, Rui, Simão, João Tomás, Gustavo, Maria, F.Figueiredo, Martim Capela, Brenha e Martim Silva. Treinador: António Mário.

BENJAMINS B – Vitória (6-0) com o Valonguense: Gui, Duarte, Leonardo, R.R., Frutuoso, Salvador, Dinis, Vidal, Afonso e Vicente. Treinador: José Lourenço.

TRAQUINAS A – Derrota (0-8) com Beira Mar: Afonso, Maria, Kiko, Santiago, Diego, Ibrahim, Gonçalo, Simão Ferreira, João, André e Eduardo. Treinador: Gabriel.

TRAQUINAS B – Derrota (1-2) com Eixense: Guilerme C, Afonso, Dinis, Gui, Lourenço, Martim, Miguel, Tomás Correia e Tomás Oliveira. Treinador: Ricardo Capela.