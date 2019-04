Futebol jovem: Os jogos das 40 equipas dos 5 clubes de Águeda no fim-de-semana

Trinta e sete equipas jovens, de cinco clube do concelho de Águeda, competiram oficialmente no passado fim-de-semana nos respetivos campeonatos distritais de futebol. Três outras formações, todas juniores, viram os seus jogos adiados

RECREIO DE ÁGUEDA

JUNIORES – Receção ao União de Lamas adiada para 19 de abril (19h), em jogo a contar para o campeonato.

JUVENIS – Vitória (4-0) com o Juveforce, fora: Cabral; Bernardo (1), Afonso, Rodrigo Sá, Moreira (1), Branco, Pedro Tomás, Hugo, Zé Pedro, Fábio (1) e Rodrigo Santos. Jogaram ainda: Gui, Coutinho, Batista (1) e Veiga.

JUVENIS B – Derrota (1-3) na receção ao Valonguense: Daniel; Diogo, Marques, Nuno, Sá, Dani, Francisco, Guerra, Freitas (1), André e Martim. Jogaram ainda: David, Rodrigo Figueiredo, Maia e Gui Silva.

INICIADOS – Vitória (1-0) em Oliveirinha: Zé; Diogo, Pereira, Francisco, Dinis, Vaz, Afonso, Bruno, Noronha, Rúben e Tiago (1). Suplentes: Gustavo, Almeida, Dias, António, Pedro, Jesus e Léo. Treinadores: Gonçalo Pinheiro e André.

INFANTIS A (futebol de 9) – Derrota (0-3) na Taboeira: Lucas; João Vilela, Francisco Ferreira, Afonso Correia, Guilherme Teixeira, Tiago Simões, Diogo Simões Rodrigo, Henrique, Franco Pinho, Pedro Martins, Duarte Amaral, Daniel, Afonso Santos e Ronaldo. Treinadores: Diogo Ribeiro e André Figueiredo.

INFANTIS A (futebol de 7) – Derrota (0-12) na receção ao Mourisquense: Tiago Latães, Tomás Marques, Gonçalo Almeida, Nuno Lima, Diogo Guerra, Afonso Lamas, Dinis Santos, Martim Abrantes e Manuel Almeida. Treinadores: Pedro Almeida e Diogo Henriques.

INFANTIS B – Vitória (4-3) em Oliveirinha: Afonso Almeida, Lucas Pinto (1), Rodrigo Matos (2), Afonso Oliveira, Vicente Oliveira, Rodrigo Silva, Joel Cainte (1), Diogo Dias, José Morais e Miguel Martins. Treinador Alberto Morais.

BENJAMINS A1 – Vitória (6-0) na Poutena: Simão Lopes, Rodrigo Oliveira, João Batista (1), João Silva (2), Bernardo Oliveira (1), Martim Pinto, Salvador Sucena (1), Ruben Chainho, Duarte Oliveira (1) e Simão Santiago. Treinador: Sérgio Oliveira.

BENJAMINS A2 – Vitória (8-1) na receção ao Calvão: Tiago Sousa, Rafael Freitas, Pedro Lima, José Borges, Martim Gonçalves (1), Guilherme Cruzeiro, Rafael Candeias (2), Rui Silva (2), Rui Bento e Telmo Santo (3). Treinador: Pedro Andrade.

BENJAMINS B – Vitória (4-0) na receção ao BairradaFut: Dinis Susana, Jason Barros, André Figueiredo, Gabriel Pinheiro, Rodrigo Vidal, Tomás Coelho (2), Ricardo Almeida, Afonso Rodrigues, Gustavo Bonifácio (2), Martim Vicente e Tomás Marques. Treinador: Cláudio Santos.

TRAQUINAS A1 – Vitória (8-1) na receção ao BairradaFut: Luis Coelho, Bernardo Saraiva, Martim Oliveira (5), Henrique Brinco, Tiago Freitas, Roman, Tiago Abrantes (2), Quevin Moura (1), Afonso Nunes e Afonso Lopes. Treinador: Miguel Axas.

TRAQUINAS A2 – Derrota (1-9) na Mealhada: Gabriel Varela, Guilherme Lamas, Bernardo Santan’a, João Pedro, Micael Fernandes, Ricardo Amador, Francisco Figueiredo (2), Leandro, Ricardo Henriques e Pedro David. Treinador: Fábio Achas.

TRAQUINAS B – Derrota (2-7) na receção ao Bom Sucesso: Lourenço Pereira, Rodrigo Martins, Miguel Silva, João Martins (1), Martim Saldanha, César Almeida, João Omar, David Castro, Pedro Lopes, Gustavo Gorgulho, Filipe Chen e Dinis Lucas (3). Treinador: Jorge Gonçalves.

PETIZES – Vitória (6-2) em Oliveira do Bairro: Renato, Dénis (2), Tiago Martins, Martim Andrade, Guilherme Teixeira, Benjamim (1), Manel (1), Marcelo, Martim Martins e Rodrigo (2). Treinador: Pedro Magalhães.

MOURISQUENSE

JUNIORES – O jogo para o campeonato em Bom Sucesso foi adiado para dia 20 de abril, às 16 horas.

JUVENIS – Derrota (0-3) na Gafanha: Ricardo; Gabriel, Tavares, Alegria, Gaio, Bruno Santos, Coelho, João Lopes, Gouveia, Carreira e Fins. Jogaram ainda: Rodrigo Gomes, Alves, Brinco e Ferreira. Treinador: Serginho.

INICIADOS – Empate (1-1) com o União de Lamas, fora: Miguel; Branco, Djanco, Martim, Simões, João Silva, Gonçalo, Campos, Almada, Cardoso e Florido (1). Jogaram ainda: João Tavares. Treinador: Hernâni.

INFANTIS A – Vitória (12-0) em Águeda: Simão Santos, Simão Oliveira, Gonçalo Martins, Gonçalo Pereira, Pedro Cardoso, Guilherme, Afonso Pinheiro, Bruno Gomes, Afonso Carvalhal, Rui Braga, Xavi e Rodrigo. Treinador: Hernâni.

INFANTIS B – Vitória (11-3) com o Bairradafut: Rodrigo Silva, Lucas, Santiago, André Oliveira, André Madaíl, David Almeida, Bernardo, Xavier, Leonardo, David Alves e Rodrigo Ferreira. Treinador: José Oliveira.

BENJAMINS A – Vitória (5-0) na receção ao Pampilhosa: Tiago, João, Leo, Guilherme, Kiko, Tiago Teixeira, Diogo, Ismael, Jovane, Miguel e Bernardo. Treinador: António Mário.

BENJAMINS B – Derrota (1-4) com o Minifoot: Rui, Simão, Gonçalo, João Tomás, Rafael, Bernardo, Brenha, Gustavo, F. Cabral, F. Figueiredo e Leonardo. Treinador: Jorge Hello.

TRAQUINAS A – Derrota (3-7) na receção ao Taboeira: Gui, Duarte, Leonardo, Kévim, R.R., Frutuoso, Salvador, Martim, Leandro, Tomás e Dinis. Treinador: José Lourenço.

TRAQUINAS B – Vitória (6-4) com a LAAC: Afonso, Maria, Kiko, Santiago, Diego, Ibrahim, Simão Miranda, Vicente, Gonçalo, Simão Ferreira e Madalena. Treinador: José Lourenço.

FERMENTELOS

JUNIORES – O jogo do campeonato em Oliveira do Bairro foi adiado para dia 24 de abril, no relvado principal do estádio municipal. Esta sexta-feira, para a taça do distrito, o Fermentelos joga em casa com o Alba (16h).

JUVENIS – Vitória (3-2) na receção ao Vaguense: Ruben; Grilo, Gonçalo, Pedro, Freire, Ricardo, Couceiro, Mota, Coelho (3), João Marques e Enzo. Jogaram ainda: Gui, Lucas, Moita, Diogo, Rafael, Caldeira e Miguel. Treinador: Toninho.

INICIADOS – Derrota (1-2) em Vista Alegre: Daniel; Sousa, Rafael, Diogo, Moita, David Pereira, Gabriel Batista (1), Gabriel, Gustavo, Caldeira e Geraldo. Jogaram ainda: Duarte, Ruben, Simão, César, Tomás, Pedro Dinis e Pedro Miguel. Treinador: Raul Duarte.

TRAQUINAS A – Empate (1-1) na Gafanha: João, Ferreira, Rodrigo, Paiva, Daniel, David, Henrique, Tiago, Simão (1), Leo, Martins e Diego. Treinadores: Filipe e João.

VALONGUENSE

JUNIORES – Vitória (5-1) na receção ao Murtoense: João Lucas; Zezé, Tiago Marques, Pedro Leitão (1), João Pedro Fernandes, Allan, Vasco (1), Leonardo, Filipe, Miguel Santos (1) e André (2). No banco: Gonçalo, Barbosa, Tavares, Bruno Cunha e Alexis. Treinador: João Conceição.

JUVENIS – Vitória (3-1) com o Águeda B, fora: João Lucas; Luís Carlos (1), Miguel Barbosa, Bruno Cunha, David, João Pedro Fernandes, Alexandre, Adriano, Bruno Pereira, Alexis (1) e Miguel Santos (1). No banco: Diogo, João Pedro Jesus e Samuel. Treinador: Francisco Marques.

INICIADOS – Vitória (10-1) na receção ao Beira Mar B: Nuno; Dinis (1), Rodrigo Fernandes (1), Afonso Monteiro (1), Mika (1), Mauro (1), Ruben (3), Tiago Marques, Lucas (1), Jailson e Tigas. No banco: Melo, Duarte (1), Afonso e Tomás. Treinador: Bruno Rodrigues.

INFANTIS B – Vitória (8-2) na receção ao Anadia: Martim Ferreira, Zé Miguel (1), Afonso (1), Rodrigo Vidal (1), Ricardo (1), Leandro (1), Duarte (3), João Tavares, Nilton e Tomás. Treinador: Francisco Marques.

BENJAMINS A – Derrota (2-3) com a Fidec, fora: Leandro Pinto, Diogo (1), Tomás, Rodrigo Dias, Marco, Martim Oliveira, Dragos (1), André, Rodrigo Ferreira, Alexandre, Martim Santos e Rodrigo Sousa. Treinador: Fábio Marques.

TRAQUINAS A – Vitória (6-0) na receção ao Vista Alegre: Tomás, Jorginho (1), Diego Lopes (1), Diego Dias (3), Santiago, Avelino, Martim Ferreira, Rodrigo (1), Gabriel e Francisco Carvalho. Treinador: Sérgio Almeida.

LAAC

JUNIORES – Vitória (4-1) com o Pessegueirense, fora: Gonçalo; Baptista, Sucena, Francisco Ribeiro, Edgar, Marcelo Silva (1), André Lopes, Gaio, Francisco Almeida (1) e Leo. Jogaram ainda: Peres, David Henriques (1), Tiago Oliveira (1), Américo, David e João Silva. Treinador: Vítor Soares.

JUVENIS – Vitória (6-0) na receção ao Águas Boas: Marcelo Barbosa; Sucena (2), João Pedro, Paulo, Carlitos, David Henriques, Pires, Tiago Silva, João Figueiredo, Gonçalo e Candeias. Jogaram ainda: Pardal, Marcelo Silva (1), Baptista, Tiago Pereira. Treinador: Ricardo Almeida.

INICIADOS – Vitória (4-0) com o BairradaFut, fora: Miguel; Dylan, Lucas, José Lopes (1), Garcia (1), Gabriel Fernandes, Ricardo Rodrigues, Almeida (1), João Carlos (1), Graça e Trigo. Jogaram ainda, Ricardo Cardoso, Rodrigo Ferreira, Rúben Castro, Gonçalo Ribeiro, Rodrigo Pereira e Lemos. Treinador: Bruno Silva.

INFANTIS A1 – Derrota (1-12) na receção ao Taboeira: Mateus, Júlio Vaz, Adrian Medrano, Diogo Silva, Tomás Fonseca, Helena Gonçalves, Hugo Loura, Yuriy Saparta, André Calado e Rúben Barbosa. Treinador: Pedro Alves.

INFANTIS A2 – Vitória (12-1) na receção ao Antes: Rafael Reis, Luís Sousa, Gonçalo Ribeiro, Rodrigo Ferreira, Renato Lopes, Lara Alegre, Lucas Martins, Rúben Castro, Renato Castro e Samuel Cardoso. Treinador: Vítor Soares.

TRAQUINAS A – Vitória (4-3) com o Vaguense, fora: André, Edgar Costa, Samuel Almeida, Sebastião Carvalho, Rui Marques, Tomás Almeida, Diogo Delgado, Dinis Barbosa, Simão Portilho, Daniel Bentham, David Macedo, Sardorbek, Daniel Bastos. Treinador: Igor Rosa.

TRAQUINAS B – Derrota (4-6) na receção ao Mourisquense: Leandro, Lucas, Rodrigo, Bárbara, Cláudio, Filipe, Fábio, Micael Júnior, Salvador e Tomás Jesus. Treinador: Afonso Marques.