Futebol: Jovens são os primeiros a iniciar nova época oficial na AFA

Os campeonatos distritais da 1ª divisão de juniores, juvenis e iniciados são os primeiros a começar na nova época futebolística na Associação de Futebol de Aveiro. A 1ª jornada das respetivas provas está marcada para o fim-de-semana de 8 e 9 de setembro.

Já os seniores começam uma semana depois, a 16 de setembro, com a realização da 1ª jornada do campeonato Safina e do campeonato da 1ª divisão. A 2ª divisão distrital inicia-se a 30 de setembro.

O sorteio do campeonato Safina está agendado para 21 de agosto e o do campeonato distrital da 1ª divisão para 28 de agosto – data do sorteio daqueles campeonatos jovens da 1ª divisão.

Os distritais da 2ª divisão em juniores, juvenis e iniciados começam no fim-de-semana de 22 e 23 de setembro, sendo sorteados no dia 4 de setembro.

Os campeonatos de infantis A iniciam-se a 22 de setembro (futebol de sete) e 6 de outubro (futebol de nove); os infantis B começam a competir a 29 de setembro. Em outubro começam os restantes campeonatos destinados aos escalões de futebol de sete.