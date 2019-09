Futebol: Mourisquense e Fermentelos começam em casa, LAAC vai fora

As equipas seniores de futebol do Mourisquense e o Fermentelos começam em casa, com o Arrifanense e o ACRD Mosteirô respectivamente, a edição 2019/2020 do campeonato distrital da primeira divisão. A LAAC desloca-se a Alvarenga. A jornada inaugural está marcada para 15 de setembro.

O primeiro dérbi concelhio disputa-se à sétima jornada (Fermentelos- LAAC). A formação aguadense, duas jornadas depois, joga em Mourisca do Vouga. Por sua vez, o Mourisquense recebe o Fermentelos à 15a. jornada.

O Calvão e o São Roque, que terminaram a última edição da Série A e B da 2.ª divisão distrital na terceira posição, foram promovidas à 1.ª divisão por via administrativa, depois das desistências do Oiã e do Mealhada. Este clube vai competir na segunda distrital.

Jogos da primeira jornada:

CRAC – Calvão

Mourisquense – Arrifanense

Macieirense – Argoncilhe

Mansores – Antes

Pinheirense – Vista Alegre

Fermentelos – ACRD Mosteirô

Alvarenga – LAAC

Rui Dolores – Valecambrense

Paços de Brandão – São Roque