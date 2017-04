Futebol: Penaltis afastaram Mourisquense da taça do distrito

O Mourisquense foi eliminado da taça do distrito ao perder (5-6) no desempate por grandes penalidades na receção ao Paivense. Esmoriz, Vista Alegre e Alvarenga (os dois últimos no desempate por grandes penalidades) são os restantes semifinalistas da competição

Sob o signo do desempate por penaltis decorreu na sexta-feira santa os quartos de final da taça do distrito. Três jogos terminaram empatados (o Mourisquense – Paivense a dois, e Vista Alegre – Lourosa e Alvarenga – Milheiroense a zero) e o único resolvido com golos nos 90m foi no Esmoriz – Oliveira do Bairro (2-0). (Leia mais na edição da semana)