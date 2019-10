Futebol: RD Águeda em Pedras Salgadas para a Taça de Portugal

O Recreio de Águeda joga em Pedras Salgadas, no dia 20 de outubro, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O sorteiro realizou-se hoje na sede da Federação Portuguesa de Futebol. Já o Beira Mar e o Lourosa vão receber o Marítimo e o Famalicão. O Anadia vai ao Montijo, treinado por José Rachão, ex-técnico do RD Águeda.

O Juventude de Pedras Salgadas é o 18.º e último classificado da série A do Campeonato de Portugal, com um empate (diante do Chaves Satélite) e quatro derrotas em cinco jogos (diante do V. Guimarães B, Fafe, Vizela e União da Madeira). Na Taça de Portugal, venceu o Vila Pouca (3-1, em casa) e o Maria da Fonte (5-1, fora) nas duas primeiras eliminatórias.

Na época anterior, no Campeonato de Portugal, o Pedras Salgadas foi 10.º classificado na série A, com 39 pontos (dois pontos mais que a primeira equipa que desceu), um lugar abaixo em relação ao Montalegre, que – recorde-se – eliminou o RD Águeda na quarta eliminatória.

Resultado do sorteio:

Alverca – Sporting

AD Oliveirense – Santa Clara

Fabril Barreiro – Moreirense

Leça – Braga

Lourosa – Famalicão

Chaves – Boavista

Águias Moradal – Vitória Setúbal

Farense – Aves

Cova Piedade – Benfica

Condeixa – Rio Ave

Académica Coimbra – Portimonense

Louletano – Paços de Ferreira

Pevidém – Belenenses SAD

Coimbrões – FC Porto

Sintra – Vitória Guimarães

Penafiel – Gil Vicente

Beira-Mar – Marítimo

Feirense – Tondela

Varzim – Estoril

Amora – Sanjoanense

Valadares – Canelas

Mafra – Fafe

Marinhense – Fátima

Espinho – Vilafranquense

Sernache – Sertanense

Leixões – Praiense

Académico Viseu – Real

Loures – Castelo Branco

Pedras Salgadas – RD Águeda

Casa Pia – Vizela

Arouca – Merelinense

Montijo – Anadia