Futebol| RD Águeda promove “dia do aguedense”

O Recreio Desportivo de Águeda promove o “dia do aguedense” no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, abrindo as portas do estádio municipal de Águeda a todos os aguedenses para o jogo em casa com o Benfica de Castelo Branco, marcado para as 15 horas.

“O objetivo da iniciativa é incentivar a população aguedense a acompanhar a equipa e iniciar a reviravolta no campeonato”, referiu o presidente da direção do Recreio de Águeda, Rui Anjos, ao Região de Águeda. “Enviámos esta semana mais de três mil convites duplos às escolas e estamos empenhados num maior envolvimento entre a comunidade e o clube”, disse ainda o dirigente.

O Recreio de Águeda ocupa o 14º. lugar na série C do Campeonato de Portugal, somando 22 pontos, e não vence há sete jornadas. A equipa era terceira clasificada à 9ª jornada, com 15 pontos, somando apenas mais sete nas últimas 10 jornadas. O jogo com o Benfica de Castelo Branco marca a estreia do treinador Nuno Pedro, que substituiu André Ribeiro no comando técnico do Recreio de Águeda. Integra a 20ª. jornada do campeonato, que compreende ainda os seguintes jogos: Oliveira do Hospital – União de Leiria e Torreense – Sernache (no sábado), Fátima – União de Santarém, Anadia – Sertanense, Marinhense – Condeixa, Oleiros – Ideal, Fontinhas – Caldas e Beira Mar – Praiense (no domingo).