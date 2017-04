Futebol: Recreio de Águeda promove seminário “formar para vencer”

O Recreio de Águeda vai promover, no dia 1 de maio, o seminário “formar para vencer”, que dá créditos para a revalidação das cédulas de treinador

É destinado a treinadores, professores de educação física, atletas, diretores, encarregados de educação e outros agentes desportivos.

O formador desta ação, que se realiza no salão nobre da Câmara Municipal de Águeda, é Nuno Guia, que foi 14 anos jogador profissional (representou Benfica, Belenenses, Varzim e Oriental, entre outros), tendo tido 12 internacionalizações em sub17 e sub19 e sido vice-campeão europeu de sub19. É licenciado em educação física, pós-graduado em treino desportivo com especialização em futebol e mestre em psicologia do desporto. No seu percurso como treinador já representou, como principal ou adjunto, Vitória de Setúbal, Estrela Amadora, Farense, Braga, Mafra, Moura e Atlético (Portugal) e Recreativo da Caála e Bravos do Maquis (Angola). Foi coordenador técnico de Vitória de Setúbal, Foot Star Academy (Tunísia) e Bravos do Maquis (Angola).

O seminário (das 10 às 14h45) aborda temas como projetar, planear e organizar o futebol – “o clube e o futebol de formação” – nas suas várias vertentes. Finaliza com um almoço de trabalho. Durante o almoço cada mesa deverá discutir um dos temas e apresentar as conclusões.