Futsal: Seniores do Travassô e ARCA vitoriosos

O Travassô (4-1 na receção ao Gafanha) e a ARCA (5-2 com o Atómicos, em Oliveira do Bairro) venceram os jogos da 23ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão /Grande Hotel de Luso.

Em Travassô, a equipa local adiantou-se no marcador aos 12m por Ruben Oliveira. Os visitantes empataram na 2ª parte (26m) mas três golos em dois minutos – um de Ruben e dois de Vasco Santos – resolveram a partida: David Oliveira, João Barbosa, Ricardo Luiz, Erineu Landim, João Reis, Ricardo Souto, Ruben Oliveira (2), Mário Pires, Diogo Jesus, Vasco Santos (2), Diogo Matos e João Simões. Treinador: Jorge Marques.

Com o Atómicos, a ARCA empatava ao intervalo 1-1 (André adiantou os aguadenses aos 9m mas Iuri empatou aos 11m) mas na segunda metade reagiu bem ao golo de Rui Noivo aos 28m: Faveam empatou de seguida e mais tr~es golos nos seis últimos minutos dilataram os números finais. A ARCA alinhou: Luis Santos, David Mota (1), Tiago Mota, Fábio Silva, Favean (1), Saraiva, André (1), Gonçalo, David Matos (1), Pedro Lemos (1), Carlos Marques e Moita. Treinador: Filipe Almeida.

Juvenis do Barrô na segunda fase do nacional

Os juvenis do Barrô perderam (2-4) na receção à Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros (Lisboa) para a 1ª jornada da segunda fase da taça nacional de futsal da categoria: Tomás, Filipe Faria, Diogo Santos, Diogo Barros (1), André Luís (1), Hugo, Tiago Rodrigues, Gonçalo Roque, Adelino, Tiago Silva, Diogo Silva e Rafael. Treinador: Franklim Santos. Sábado (16h) jogam com o Olho Marinho, em Óbidos.

Para a taça distrital, os iniciados do Barrô venceram (4-2) o Beira Mar, fora, recebendo o Ossela no sábado (15h). Os traquinas, para a taça distrital, venceram (2-0) na receção ao Crecus. Domingo (15h) jogam em Esgueira.

TRAVASSÔ

As equipas jovens de futsal do Travassô estão a disputar as respetivas taças distritais. Os juniores venceram (5-1) em casa o Covão do Lobo, seguindo no 2º lugar da série C: André Marques, Luis Fernandes (2), Delanio Neto, Ruben Martins, Bernardo Santos, João Morais (1), Tiago Alves, Ruben Fernandes, Francisco Santos, Fábio Ferreira e Fábio Ribeiro. Treinador: Vasco Santos.

Os juvenis perderam (0-5) em Fiães, estando em último lugar na série C. Domingo (11h) recebem o Dínamo Sanjoanense. Os iniciados também perderam (1-4) com o Saavedra Guedes, em Pardilhó, seguindo no 4º lugar da série B. Sábado (16h) jogam no Luso. Os infantis perderam (1-7) na receção ao Clube de Albergaria, jogando no próximo domingo (11h) em Esgueira.