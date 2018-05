Futsal: Travassô a um ponto da subida

O Travassô venceu (4-2) o CRECUS, em São João de Loure, num jogo decisivo entre o 3º e o 4º classificado. A formação do Travassô ficou assim a um ponto da subida à 1ª distrital.

Alinharam e marcaram pelo Travassô: Diogo Matos, Ricardo Souto, Rui Génio, Ruben Ramos, Daniel Brites, Ricardo Quintas, Vasco Santos (1), Erineu Landim, João Pedro (2), Frederico Silva (1), Daniel Silva e David Anthony. Treinador: Jorge Marques.

Tendo a casa cheia com o apoio a ambas as equipas, o nível de exigência e concentração das equipas era total. As equipas tiveram muita garra e determinação em cada disputa pela posse de bola. A velocidade nas suas transições e na recuperação era determinante. Foram poucas as oportunidades e remates à baliza durante toda a partida.

A equipa de Travassô mantinha uma marcação mais apertada na saída de bola do adversário, o que daria frutos até ao intervalo (2-0).

Na 2ª etapa, o CRECUS subiu as suas linhas na marcação e dificultou a saída de bola do Travassô, reduzindo o marcador. O Travassô perdeu concentração e viu o adversário empatar. Porém, cinco segundos depois, Vasco faria o terceiro golo do Travassô, os locais colocaram o quinto homem adiantado e a 58 segundos do final o Travassô confirmou a vitória.

