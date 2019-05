Futsal: Travassô empata, ARCA perde

O Travassô empatou (6-6) em Arrifana e a ARCA perdeu (3-8) na receção ao Barcouço, em jogos da 24ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão /Grande Hotel de Luso, em futsal.

O Travassô marcou a abrir (3-0 aos 2m) e vencia por 3-1 ao intervalo, mas os locais deram a volta ao marcador (6-4 aos 31m), valendo dois golos nos últimos minutos para que a equipa salvasse um ponto. Jogaram: David Oliveira, João Barbosa (1), Erineu (1), João Reis (1), João Simões (2), Rui Génio, Ruben Oliveira, Ricardo Luiz (1), Diogo Jesus, Vasco Santos e Fábio Ferreira. Treinador: Jorge Marques.

A ARCA, ao contrário do Travassô, viu-se cedo a perder, situação que se avolumou até ao intervalo (1-5). No segundo tempo, o melhor que conseguiu foi reduzir para 3-6 aos 30m. Alinharam: Luís Santos, David Mota (1), Tiago Mota, Fábio Silva, Favean, André, Gonçalo, David Matos (1), Pedro Lemos (1), Carlos Marques e Moita. Treinador: Filipe Almeida.

TAÇA NACIONAL

Juvenis do Barrô com “Olho Marinho”

Os juvenis do Barrô venceram (5-4) o Olho Marinho, em Óbidos, para a 2ª jornada da segunda fase da taça nacional (série H) da categoria. Estiveram sempre em vantagem no marcador, a partir dos 5m, menos no último minuto, em que sofreram o empate para de seguida conquistarem o golo do triunfo. Alinharam: Tomás Dias, Filipe Faria, André Luís (1), Tiago Rodrigues, Diogo Barros (2), Tiago Silva, Fábio Pires, Diogo Santos, Gonçalo Cunha (1), Hugo Martins (1) e Rafael Santos. Treinador: Franklim Jordão.

Sábado (16h) os barroenses jogam em Viana do Alentejo, que ainda não pontuou.