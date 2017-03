Futsal: Treinadores da ARCA e Travassô falam ao RA

Os treinadores de futsal da ARCA e do Travassô referem, na edição da semana do Região de Águeda, que a época desportiva está a correr dentro das perspetivas e ambições dos respetivos clubes.

Jorge Silva, treinador da ARCA, na 1ª divisão distrital, considera que a equipa “está dentro dos objetivos”, após um início complicado mas com melhoria gradual. O objetivo passa por “permanecer entre os seis primeiros classificados”. Atualmente, a ARCA é sexta classificada, com 24 pontos em 15 jogos, a quatro pontos do quinto e com mais três pontos que o sétimo. O campeonato da 1ª divisão de futsal está na segunda jornada da segunda volta.

Já o Travassô “tem todas as condições para subir” da 2ª à 1ª divisão distrital de futsal. Quem o reconhece é o treinador da equipa, Jorge Marques, que fala ao Região de Águeda de uma prestação “positiva”. Contudo, a formação do Travassô tem “claudicado em alguns jogos fora, no meu entender devido à difícil adaptação aos pisos”. O Travassô é terceiro classificado, com 34 pontos, os mesmos do Gafanha, quarto classificado, e a seis dos líderes Beira Ria e Fundo de Vila. “Se a época terminasse agora subiríamos de divisão”, faz notar o técnico Jorge Marques.

(leia mais na edição da semana – versões e-paper e impressa)