Gandarinha Jumping Team subiu ao pódio

A equipa de hipismo “Gandarinha Jumping Team”, subiu três vezes ao pódio no concurso nacional de saltos em Matosinhos

A equipa, composta pelos jovens cavaleiros Ana Marta Silva Abreu, João Lopes Costa, Hugo Santos Silva e Eva Rodrigues e orientada pelo professor Carlos Abreu, iniciou o seu calendário de competições 2018 no Centro Hípico de Matosinhos. Participaram cerca de 140 conjuntos, distribuídos por provas de 50cm, 80cm, 90cm, 1,00m, 1,10m, 1,20m, e 1,30m, e ainda cavalos novos 5 anos, iniciados e grande prémio.

A recomeçar as competições, após uma queda que a impossibilitou de montar durante três meses, Ana Marta Abreu com a égua “Barbie” classificou-se em 3º lugar na prova de 80 cm, que disputou com mais 21 conjuntos.

Com uma montada nova, a égua “Varonna Du Triomphe”, João Lopes Costa classificou-se em quarto lugar na prova de metro e teve duas participações a 1,10m. A completar um ano de ensino na Gandarinha Jumping Team, Hugo Santos Silva com a égua “Dominike” arrecadaram o primeiro prémio a 1,00m. Ambos cavaleiros também disputaram as suas provas com mais 21 conjuntos.

Situada em Águeda, a Quinta da Gandarinha é uma reconhecida casa no mundo equestre que se dedica à criação, seleção e ensino de cavalos de desporto, assim como à formação de cavaleiros com um elevado padrão de valores.

Centro hípico federado desde 2004, a Quinta da Gandarinha integra ainda a vertente de hipoterapia com sessões dedicadas a indivíduos com necessidades educativas especiais utilizando o movimento do cavalo, no âmbito de um protocolo com a Câmara Municipal de Águeda que abrange alunos das IPSS´s, assim como particulares que o desejarem.