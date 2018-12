GICA altera sistema iluminação do pavilhão

O GICA vai alterar o sistema de iluminação do seu pavilhão, inserido no programa de sustentabilidade para o equipamento desportivo. A execução do projeto tem um custo de 14.488,60 euros, e por via do apoio ao associativismo “projeto de beneficiação de instalações” tem a comparticipação da Câmara Municipal em 3.622,15 euros.

O projeto foi desenvolvido pela empresa aguedense LOKI, que “realizou um excelente trabalho na preocupação de não alterar o aspeto arquitetónico da nave, e dotar a mesma de uma melhor luminosidade, mais uniforme e passível de regulação de intensidades que poderá ir até aos 550 lux de luminosidade”, explicou fonte do GICA.

“Com esta substituição de 24 projetores, e mediante o estudo de eficiência energética realizado pela LOKI sobre estes equipamentos, o GiCA obterá uma poupança na ordem dos 75% no consumo de energia, face à situação anterior”, referiu ainda a mesma fonte do clube. “Com o aumento da atividade e ocupação da infraestrutura, esta intervenção era uma das prioridades do clube no objetivo de fazer face ao associado aumento de consumo de energia elétrica”.