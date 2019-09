GICA apresentou equipas de basquetebol

O GICA apresentou as suas equipas de basquetebol para a nova época, com a vitória das seniores femininas (59-45 ao Coimbrões) e a derrota dos seniores masculinos (44-88 com o Olivais)

Além de jogos nas categorias de formação, o fim-de-semana contemplou treino técnico para pais, avós, filhos e netos, atividades de basquetebol para as equipas de minibasquete, jogos treinos e momentos de convívio.

As seniores femininas apresentaram Raquel Teixeira, Diana Almeida, Bruna Alves, Carolina Coelho, Daniela Reis, Ana Martins, Alexandra Marques, Tânia Santos, Aída Perez, Catarina Martins e Mafalda Trindade, com os treinadores Sérgio Silva e Mário Vasconcelos; já os seniores masculinos fizeram alinhar Ramiro Loureiro, João Pereira, João Martins, Jorge Moreira, Joshua Anjos, Miguel Colaço, Ruben, Hugo Canas, Lloyd Rohan, Kagan Rose, Matt Hughes e Rui Pereira, com o treinador João Anastácio.

Nas femininas, que se mantêm da época anterior, a brasileira Helena Santos não jogou, por estar lesionada. Nos masculinos, que recuperaram antigos jogadores do GICA (alguns dos quais tiveram também experiências noutros clubes), estão três jogadores britânicos, mercê de uma parceria do clube aguedense com uma academia.

Nos jogos de apresentação dos escalões de formação, as sub19 femininas perderam com o José Régio (35-45), os sub18 masculinos venceram o Vasco da Gama (55-35), as sub16 femininas venceram o José Régio (48-43), os sub14 masculinos perderam com o Ginásio Figueirense (44-55) e os sub14 femininas venceram o José Régio (67-35).

CAMPEONATOS – Iniciam-se esta semana com os sub18 masculinos do GICA a receberam a Oliveirense B esta quinta-feira (21h30). No sábado, os sub14 femininos e os sub16 masculinos recebem Oliveirense (16h30) e Sanjoanense A (18h30) respetivamente. No domingo, os sub19 femininos jogam em Esgueira (16h30).