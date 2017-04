Basquetebol: GICA passa à fase seguinte no interassociações

Com a primeira fase do torneio interassociações a terminar, o GiCA assegurou a passagem à fase seguinte nos escalões de sub-14 e sub-16 masculinos. Enquanto os sub-14 masculinos já conhecem os próximos adversários (Basket Clube de Vila Real, FC Gaia e Académico FC, os sub-16 masculinos aguardam pelo sorteio desta 2ª fase.

Entretanto, no Pavilhão Multiusos do GiCA realizou-se mais um encontro de minibasquete para o escalão de sub-10, que reuniu cerca de uma centena de jovens atletas em representação do Esgueira, Anadia, Galitos (2 equipas), NS Estarreja e GiCA (3 equipas). Os treinadores Ana Martins, Andreia Branco e André Moreira fizeram jogar: Ana Marta Neves, Ana Miguel Martins, Maria Clara Marques, Joana Figueiredo, André Monteiro, André Sapage, Gabriel Teixeira, Gonçalo Loureiro, Guilherme Oliveira, Leandro Lopes, Leandro Cova, Miguel Quintal, Pedro Ferreira, Rodrigo Gaspar, Rodrigo Santos, Santiago Henriques, Beatriz Pereira, Jessica Daranuta, Tiago Fernandes, Amadeus Santos, Lara Reis, Dinis Ozgunes, Rita Gomes

ATLETA NA SELEÇÃO DISTRITAL

João Pedro Pereira, atleta do GiCA sub-14 fará parte da seleção distrital de Aveiro que estará presente na Festa do Basquetebol juvenil que decorrerá de 5 a 9 de abril em Albufeira e que reunirá todas as seleções distritais nos escalões de sub-14 e sub-16 masculinos e femininos

Devido à festa do basquetebol juvenil e Páscoa, os campeonatos dos restantes escalões efetuam agora um interregno, regressando a 22 abril.