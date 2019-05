Gil Nadais anuncia desfiliaçāo do PS

Gil Nadais, presidente da Câmara Municipal de Águeda entre 2005 e 2017, eleito pelo PS, anunciou na noite deste sábado (dia 4) a desvinculação do Partido Socialista.

Numa mensagem publicada no Facebook, Gil Nadais referiu: “Durante vinte anos abracei os ideais do PS e, durante os doze anos em que estive à frente da Câmara Municipal de Águeda, orgulho-me de ter cumprido com honestidade e rigor a principal função de um político, zelar pelo bem estar da comunidade. Porém, não mais me revejo nos rumos seguidos pelo Partido Socialista.”

Após três mandatos consecutivos como presidente do município aguedense, Gil Nadais não pode concorrer nas eleições autárquicas de 2017 devido à limitação de mandatos. Atualmente exerce funções como secretário-geral da Abimota. Jorge Almeida, vice-Presidente de Gil Nadais nos executivos anteriores, foi seu sucessor liderando o Juntos – Movimento Independente, formado pelos vereadores que transitaram do PS.