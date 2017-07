Gil Nadais fez discurso de despedida na gala de reconhecimento da câmara

A pouco mais de dois meses das eleições autárquicas, Gil Nadais aproveitou a gala de reconhecimento da autarquia, para fazer o discurso de despedida e pedir desculpa aos funcionários por ter feito “muita pressão” e por ter “perdido a paciência algumas vezes”

No decorrer da gala do reconhecimento de excelência da Câmara Municipal de Águeda, que decorreu na sexta-feira, no Centro de Artes de Águeda, foram distinguidos os colaboradores que trabalham há 25 ou mais anos na função pública, com a Medalha Municipal de Dedicação e foram igualmente distinguidos os colaboradores que contribuíram, no exercício das suas funções, para a afirmação de Águeda como um “Município de Excelência”, com a Medalha Municipal de Distinção. A medalha de Milton Reis foi entregue, a título póstumo, ao seu irmão. Um momento fortemente ovacionado pela plateia, constituída maioritariamente por funcionários camarários.

Na ocasião, foi ainda entregue ao presidente da câmara, Gil Nadais, o certificado reconhecimento europeu “Recognised for Excellence” da EFQM.

(versão completa na edição impressa e e-paper da semana.)