Ginastas do All4Gym campeões nacionais

Os ginastas do All4Gym alcançaram 31 medalhas, 19 títulos de campeão e 9 de vice-campeão nacional no campeonato de base; 41 medalhas, 28 títulos de campeão nacional e 13 de vice-campeão no aerodance e aerostep; e 12 medalhados no campeonato da 1ª divisão de ginástica aeróbica em iniciados e juvenis

As provas decorreram na Maia, com a participação de 300 ginastas de 18 clubes, entre os quais a Associação Gímnica de Águeda (All4Gym), que ficou coletivamente em 2º lugar mas foi campeão nacional por equipa em base juniores.

No campeonato de base, os títulos nacionais foram alcançados por Quirilo Yanenko (juvenis), Ema Coutinho, Diana Formiga, Beatriz Duarte, Sabrina Diaz e Mariana Vieira (grupo juvenis), Milton Arede e Carolina Carvalho (individuais, juniores), Eugénia Shevchenko, Inês Silva e Bruna Silva (trio juniores) e Mariana Cruz, Eugénia Shevchenko, Inês Silva, Ana Loureiro e Carolina Carvalho (grupo juniores).

Em aerodance e aerostep, foram campeões nacionais Ema Coutinho, Beatriz Duarte, Mariana Vieira, Diana Formiga, Sabrina Diaz, Matilde Silvestre, Leonor Pinto, Carolina Figueiredo, Quirilo Yanenko e Maria Amaro (aerostep esperanças), Mariana Cruz, Eugénia Shevchenko, Bruna Silva, Inês Silva, Ana Loureiro, Carolina Carvalho, Luciana Oliveira, Francisca Sucena, Carolina Balreira e Rita Ferreira (aerostep absolutos), Maria Coutinho, Joana Matos, Inês Almeida, Carolina Santos, Rita Ferreira, Francisca Sucena, Ana Loureiro e Carolina Cruz (aerodance absolutos)

No campeonato nacional da 1ª divisão e elites, foi campeã nacional Ema Coutinho (iniciados). Ana Francisca Sucena (juniores), Ana Rita Gomes (juniores elites), Joana Matos, Inês Almeida e Carolina Santos (trio juniores) e Joana Matos, Inês Almeida, Carolina Cruz, Carolina Santos e Rita Gomes (grupo juniores) e Inês Simões, Maria Coutinho e Beatriz Brandão (trio seniores) venceram, estando apuradas para as super especiais. Nestas, os primeiros seis ginastas foram qualificados, em cada categoria, lutando pelo título nacional, em junho, no Pavilhão Multiusos de Guimarães.