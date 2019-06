Ginástica Aeróbica: Aguedenses brilharam no europeu

Os atletas do AllyGym que integraram a seleção nacional de ginástica aeróbica no 11º campeonato europeu, que se realizou em Baku, capital do Azerbeijão, entre 24 e 26 de maio, tiveram prestações muito positivas

Em juniores, Ana Rita Gomes classificou-se em 5º lugar em individual feminino e em 4º lugar em par misto, fazendo equipa com Rui Cansado (de Ponda Delgada).

Em aerodance, Joana Matos, Carolina Santos, Joana Almeida, Francisca Sucena e Ana Sofia Loureiro (todas do All4Gym) fizeram equipa com Diana Diogo (MGBOOS) classificando-se em 5º lugar. Em individual masculino, Luís Rosas foi 10º classificado.

Em trio sénior, Maria Coutinho, Beatriz Brandão e Inês Simões classificaram-se igualmente em 10º lugar

Ainda a estas prestações, somam-se as participações do trio júnior 1 (Joana Matos, Joana Inês e Carolina Santos), trio júnior 2 (Ana Rita Gomes e Francisca Sucena do All4Gym e Diana Diogo do MGBOOS) e o individual feminino sénior (Inês Simões) que, apesar de não se terem qualificado nos primeiros 10 lugares, souberam representar Portugal de forma exemplar.

A direção da All4Gym já elogiou publicamente o desempenho dos seus ginastas, sobretudo o “esforço e dedicação” que têm revelado, sublinhando o “excelente trabalho” da treinadora Marta Coutinho. A direção, presidida por Nancy Almeida, estende os seus agradecimentos aos pais e familiares dos atletas, “que apoiam e acompanham”.