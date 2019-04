Ginástica Aeróbica: All4Gym na taça do mundo

Ana Rita Gomes (All4gym) e Rui Cansado (CAGPD) venceram em par misto o open internacional de Cantanhede e taça de mundo. Ana Rita Gomes foi ainda 5ª em individual feminino, na categoria júnior.

As ginastas aguedenses alcançaram ainda o 6º lugar em aerodance 1 (Mariana Cruz, Carolina Balreira, Eugénia Shevchenko, Bruna Silva, Inês Silva e Carolina Carvalho), o 3º lugar em aerodance 2 (Joana Matos, Inês Almeida, Carolina Cruz, Carolina Santos, Francisca Sucena e Ana Sofia Loureiro) e o 5º lugar em grupo júnior (Joana Matos, Inês Almeida, Carolina Cruz, Carolina Santos e Rita Gomes).

Em juvenis, foi alcançado o 8º lugar em grupo juvenil (Daniela Bento, Gabriela Oliveira, Sofia Martins, Leonor Pinto, Matilde Silvestre) e em trio juvenil (Daniela Bento, Gabriela Oliveira e Sofia Martins). Para a taça do mundo em trio sénior, Maria Coutinho, Inês Simões e Beatriz Brandão alcançaram o 10° lugar.

O All4Gym fez uma avaliação muito positiva da prestação das suas ginastas nos cinco dias da competição. “A direção pretende deixar um especial agradecimento a todas as atletas que tão bem souberam representar o clube, à treinadora Marta Coutinho pelo seu excelente trabalho e à presidente da All4Gym, Nancy Almeida, por toda a sua dedicação. A direção agradece também a todos os pais e familiares dos atletas que nos apoiaram e que acompanham a equipa em todas as competições”.