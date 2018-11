Ginástica: Ana Rita Gomes 3.ª na Bulgária

A ginasta Ana Rita Gomes, da All4gym – Associação Gímnica de Águeda conquistou o 3.° lugar na Bulgária na categoria de individual feminino na nona edição do Plovdiv Cup Aerobics Open, com 20.050 pontos. Ana Rita Gomes esteve acompanhada pela treinadora Marta Coutinho.

No torneio estiveram ainda presentes ginastas de Ponta Delgada.