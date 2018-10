Gonçalo Carvalho (sub23) no mundial de ciclismo

Gonçalo Carvalho, da equipa Continental UCI Miranda-Mortágua, foi selecionado para representar Portugal na prova de sub23 do campeonato do mundo de estrada.

O ciclista de Mortágua, a exemplo de Nelson Oliveira, também estudou na ESTGA. O jovem corredor vai alinhar com quatro colegas na prova de fundo para sub-23, marcada para esta sexta-feira. Uma prova que apresenta um elevado grau de dureza montanhosa, com um acumulado de subida na ordem dos 2910 metros, repartidos por 186,2 km. “Vai ser o meu primeiro Mundial, uma competição bastante exigente, o que me agrada, pois assenta nas minhas características e creio que posso fazer uma boa prestação”, referiu o ciclista, terceiro melhor no prémio da juventude na Volta a Portugal e melhor classificado da sua equipa com o 24º lugar na geral.