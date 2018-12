Governador rotário em Águeda

O Rotary Club de Águeda recebeu o governador rotário, na quinta-feira, para conhecer a realidade aguedense

O governador rotário foi recebido na Câmara Municipal de Águeda pelo presidente Jorge Almeida e pela vereadora Elsa Corga e visitou ainda a HFA, onde foi recebido por Carlos Alves.

Esta visita oficial terminou com uma reunião jantar, durante o qual Saúl Lopes, presidente da direção do clube, agradeceu a todos os parceiros e patrocinadores dos projectos do Rotary Club de Águeda.

Já Joaquim Branco manifestou “admirado e surpreendido” com o que viu, sublinhando que Águeda “é efectivamente um concelho com capacidade para se afirmar e fazer a diferença sobretudo através de projectos que mudem efetivamente a vida dos seus concidadãos”.

O governador rotário falou ainda da necessidade de mais Aguedenses se juntarem ao Rotary Club de Águeda no sentido de “fortalecer o clube e o tornar mais eclético e abrangente para o exercício da visão e missão Rotária, que é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários”.