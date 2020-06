Grande Prémio ABIMOTA definitivamente anulado

A direção da ABIMOTA deliberou cancelar a realização do 41º Grande Prémio ABIMOTA, que se realizaria de 10 a 14 de junho, com início em Lisboa e final em Águeda.

A prova já tinha sido suspensa devido às contingências impostas pela pandemia de Covid-19. No entanto, após “análise ponderada”, a direção da ABIMOTA entendeu, “face às indefinições que ainda existem para a realização deste tipo de eventos, não existirem as condições necessárias para concretizar a prova no presente ano”.

Desde a primeira edição, em 1977, a prova anual apenas não se realizou por três vezes: em 1988, 1989 e 2010.

“A ABIMOTA está confiante que o grande prémio vai regressa à estrada em 2021 e adianta, desde já, que o pretende realizar nas datas de 16 a 20 de junho” – refere a associação do setor das duas rodas, em comunicado.

“A ABIMOTA agradece à Federação Portuguesa de Ciclismo, às autarquias, aos patrocinadores e a todos que já se tinham associado ao evento, a colaboração e apoio prestado e está certa que, no próximo ano, poderão, em conjunto, realizar um grande prémio ainda mais marcante no panorama velocipédico”, refere ainda no comunicado.