Grande Prémio Anicolor une Oliveira do Bairro a Águeda

A terceira edição do Grande Prémio Anicolor, organizado pelo Sporting Clube de Fermentelos, está marcado para 20 de maio com a participação de todas as equipas portuguesas

“O sucesso alcançado na edição anterior é renovado este ano”, assegurou Fernando Sampaio, presidente do clube e administrador da empresa.

A prova integra o calendário nacional de estrada da época 2018, destinada a elites e sub-23, ao abrigo dos regulamentos da UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo. O pelotão será constituído pelas seguintes equipas: W52/Porto, Sporting/Tavira, Efapel, Rádio Popular/Boavista, Aviludo/Louletano/Uli, LA Alumínios, Vito-Feirense-Blackjack, Fortuna/Maia, Liberty Seguros/Carglass, Miranda/Mortágua, Sicasal/Constantinos/Delta Cafés, Jorbi-Team José Maria Nicolau, FGP/Cube/Bombarral e ACDC Trofa/Trofense

A prova passará por Oliveira do Bairro, Aguada de Baixo, Borralha, Aguada de Cima, Águeda, Recardães, Piedade, Perrães, Fermentelos, Oiã, Silveiro, São Martinho, Belazaima do Chão, Agadão, Falgoselhe e Bolfiar. A concentração será na Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, em Oliveira do Bairro, de onde o pelotão partirá as 12h30. A chegada está prevista para as 16h na Avenida 25 de Abril em Águeda. Esta prova terá como patrocinadores diversas empresas nacionais e espanholas, e também contará com o apoio da Câmara Municipal de Águeda e Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro.

A organização deste evento espera “uma vez mais poder proporcionar momentos de entusiasmo entre as populações que irão assistir às diversas passagens do pelotão pelos pontos quentes instalados em Fermentelos (campo de futebol) e Águeda (meta Av. 25 de Abril)”. Os prémios de montanha estão instalados junto à rotunda no final da subida da Povoinha e depois de Falgoselhe no final da subida pela estrada das Capelas junto à estrada que liga o Caramulo a Águeda.