Grupo Coral da Santa Casa atuou em Praga

O Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Águeda participou no festival internacional de Primavera de Música Coral de Praga, que decorreu na capital

da República Checa, nos dias 26 e 27 de abril

O coral aguedense participou juntamente com grupos corais oriundos de Itália, Suíça, Lituânia e na companhia dos antigos orfeonistas da Universidade de Coimbra.

Na sexta-feira, dia 26, a atuação decorreu na igreja de São Nicolau, em plena praça da cidade velha. No dia seguinte, atuou na igreja de São Miguel. No final, o Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Águeda entregou a todos os grupos corais e à organização algumas lembranças representativas da cidade e da instituição.

Para além das atuações oficiais, o grupo surpreendeu os transeuntes com a entoação espontânea de algumas músicas, convidando-os a visitar Portugal e Águeda.

No final, fonte do grupo dava nota de “uma experiência internacional enriquecedora do ponto de vista cultural, musical e pessoa”, sublinhando que esta deslocação “dignificou e promoveu a cidade de Águeda e o trabalho da Santa Casa da Misericórdia além fronteiras”.