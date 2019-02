Grupo Portax/Iberoperfil adquirido a 100% por Alberto Henriques

O Grupo Portax/Iberoperfil passou a ser detido a 100 por cento pelo empresário de Valongo do Vouga Alberto Henriques que, numa recente operação, reforçou a sua posição, passando a deter a totalidade do capital destas duas empresas, situadas na zona industrial de Oliveira de Frades

Alberto Henriques que já detinha parte substancial do capital do Grupo Portax/Iberoperfil, fundado pelo seu pai, passa a controlar na totalidade as duas empresas. Pretende “continuar a investir, dinamizar e conduzir toda a estratégia de crescimento do grupo, em termos nacionais e internacionais”.

O Grupo Portax/Iberoperfil é “líder nacional” na produção de componentes para módulos de móveis de cozinha, escritório e interior, produzindo uma vasta gama de painéis, tampos com diversos feitios e utilizações para cozinha e escritórios, portas de armários e roupeiros, portas de interior e uma série de revestimentos decorativos.

NOVOS INVESTIMENTOS DE SEIS MILHÕES DE EUROS

Já estão previstos, pelo empresário, novos investimentos no valor de 6 milhões de euros nas fábricas, com o objetivo de “modernizar e reforçar a sua capacidade de produção”, através da aquisição de novos equipamentos. “Vão permitir o aumento da capacidade e o fabrico de diversos componentes, a par de uma melhor interligação entre as duas empresas, com otimização de recursos e de meios”.

O lançamento dos novos produtos e catálogos para 2019 das empresas será feito em breve. Segundo Alberto Henriques, será demonstrado “porque são a Portax e a Iberoperfil as empresas líderes no fabrico de componentes de cozinha no mercado nacional, disponibilizando aos nossos parceiros e clientes as soluções mais inovadoras e as respostas certas às suas necessidades e projetos”.