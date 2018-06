Henrique Nunes é o novo treinador do Recreio de Águeda

Henrique Nunes, de 63 anos, é o novo treinador do Recreio de Águeda, chegando esta quinta-feira a acordo com o presidente do clube, Rui Anjos. Natural de Santa Maria da Feira, treinava o Benfica de Macau, onde chegou a ser campeão nacional e vencedor da taça.

O novo treinador do Recreio de Águeda regressa assim ao futebol português, após ter treinado a Oliveirense na época 2013/14. Foi jogador do Feirense entre 1973 e 1985, iniciando a carreira de treinador do clube de Santa Maria da Feira. Passou depois por Sanjoanense, Desportivo das Aves, Penafiel, Gil Vicente, Marco, Covilhã, Gondomar e Arouca. Subiu o Feirense à 1ª divisão nacional em 1989 e em 2003. Em 2004 subiu o Gondomar à 2ª Liga e em 2010 foi campeão nacional da 2ª divisão B pelo Arouca, com consequente promoção à 2ª Liga. De resto, é a seguir a Vítor Oliveira o treinador com mais jogos na 2ª Liga.

No Recreio de Águeda, Henrique Nunes sucede a José Rachão, que conduziu a equipa no último ano e meio. Como o Região de Águeda noticia na edição desta semana, o Recreio de Águeda inicia os treinos de preparação para a nova época no Campeonato de Portugal a 2 de julho. Antes, dia 25 de junho, realizam-se os exames médicos. Para dias 21 e 22 de julho está agendado o torneio Cidade de Águeda com a participação de três equipas do principal escalão do futebol português: Tondela, Boavista e Moreirense.

Em Macau, na sua mais recente experiência, Henrique Nunes trabalhou uma equipa de jogadores amadores, na sua maioria, e um clube sem equipas de formação, conseguindo o último título na sequência do tetra campeonato e também a vitória na Taça de Macau (2017). As condições de trabalho eram mínimas, pois os clubes não têm campo próprio. “Em Macau existe o desporto para todos e os espaços são partilhados, temos de arrendar os campos semana a semana… Se houver uma associação que arrende o campo antes de nós, ficamos sem campo para treinar”, referiu o treinador numa entrevista ao jornal O Jogo, em 2017.