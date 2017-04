Hermínio Loureiro defendeu “descarbonização das cidades” na ESTGA

O grande desafio do futuro, em termos de políticas públicas, passa pela “descarbonização das cidades”, defendeu Hermínio Loureiro, na conferência “Transportes, mobilidade e Cidades Inteligentes, promovido pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA)

O ex-presidente da Grande Área Metropolitana do Porto falou ainda da necessidade de “adequação dos transportes às necessidades dos utilizadores” e defendeu que “deveriam ser as autarquias a definir os horários dos transportes públicos”. “Em todo o lado circulam autocarros e automotoras que não servem ninguém”, disse Hermínio Loureiro, sublinhando ainda que a sociedade de hoje enfrenta novos problemas que requerem novas soluções, dando como exemplo o facto de hoje as pessoas viverem mais anos. “As autarquias locais deveriam criar transportes para essas pessoas”, defendeu.

Herminio Loureiro falou ainda da “mudança ao nível da postura dos autarcas, para dizer que se antes eram conhecidos por construir a obra do regime, hoje são “um agente de desenvolvimento económico e social do seu território”. O ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis defendeu ainda que “os autarcas devem abandonar a visão paroquial do seu território” e apostar em “políticas de transporte público integradas”. (Leia mais na edição da semana)