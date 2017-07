Hilário Santos pede suspensão de concurso de 5 milhões de euros

Hilário Santos (PSD) voltou “à carga”, na última Assembleia Municipal, para questionar o concurso de aquisição de luminárias de iluminação pública, no valor de 5 milhões de euros, aprovado na Assembleia Municipal anterior, com o seu voto contra. “O caderno de encargos não protege o município”, defendeu. Recorde-se que o deputado social democrata foi um dos que pediu que o assunto “baixasse” a uma comissão para análise antes de ser aprovado. Hilário Santos questionou, ainda, o facto da empresa que presta assessoria à câmara para a área energética ter sócios comuns à empresa, que fornece material elétrico ao município. Gil Nadais garantiu que a empresa nada teve a ver com a empreitada. Hilário Santos defendeu mesmo que câmara deveria suspender o concurso.