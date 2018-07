Hipismo: Ana Laura Silva 5ª na Taça de Portugal

A aguedense Ana Laura Silva classificou-se em quinto lugar na Taça de Portugal da juventude, que se disputou no Centro Hípico de Coimbra integrada no concurso de saltos internacional de Coimbra.

Ana Laura participou com a Nattasha – a sua égua mais experiente – no concurso internacional de saltos, disputando nos dois primeiros dias a prova de 1.40 m e no sábado o pequeno grande prémio a uma altura de 1.35 m. Um pequeno toque e derrube no último obstáculo impediram-na de disputar a barrage, no entanto foi mais um ótimo treino com vista ao campeonato da juventude a disputar no próximo mês de agosto em Cascais.

Na Taça de Juventude de juniores, Ana Laura entrou com a sua nova montada Feliberlina T. Na quinta-feira começou da melhor maneira, tendo ganho a primeira classificativa. Nas restantes classificativas, apesar de percursos tecnicamente bem desenhados e bons tempos, surgiram derrubes dos obstáculos que fizeram que acabassem a taça no quinto lugar.